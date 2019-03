Desde Exteriores recomiendan a los españoles en Egipto alejarse de las zonas de conflicto

A estas horas no se conoce el número exacto de turistas españoles que continúan en el país pero las autoridades hablan de 600 personas. Todos tienen el mismo deseo: abandonar Egipto cuanto antes. Unos esperan en los hoteles, el resto en el aeropuerto internacional de El Cairo donde cada vez se nota más el cansancio: "Todo el mundo está muy nervioso, todo el mundo quiere salir y cuando cancelan los vuelos o hay retrasos la gente se revoluciona. Es que estamos agotados, todos nerviosos. Es un shock contínuo. una pesadilla que no se acaba nunca", afirma Lucía.

De los 15 millones de personas que visitan cada año el país, 150.000 son españoles y la revuelta ha sorprendido a visitantes de todo el mundo. Para algunos esta situación es un atractivo turístico más: "Nunca he visto nada así. Estaba metido entre la multitud y de repente, apareció el gas lacrimógeno. Era la primera vez que olía un gas así. Nunca habíamos vivido algo así". "Nos sentimos seguros, hemos salido a dar una vuelta y estábamos solos pero nuestro guía nos dijo que no había peligro, que en general, Egipto es un lugar seguro y además, no hablamos de terrorismo, son protestas, hay diferencia".

Además de los turistas, en Egipto residen más de 800 españoles. Las recomendaciones del ministerio de Asuntos Exteriores para ellos son las mismas que para el resto. Respetar el toque de queda y evitar los lugares donde se concentran las protestas.