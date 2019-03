Una escuela coránica de Pakistán torturaba y encadenaba a sus estudiantes

Al menos 54 personas de entre 15 y 35 años que estaban encadenadas en el sótano de una madrasa o escuela coránica fueron liberadas el pasado lunes por la noche.

Según han contado ellos mismos, unos clérigos los tenían encadenados, los golpeaban y apenas les daban comida.



La madrasa Zakariya, situada a las afueras de Karachi, fue registrada este lunes. Ahora la Policía está intentando averiguar si este secuestro está relacionado con las actividades de grupos milicianos violentos, que suelen reclutar a estudiantes de madrasas radicales.



Más de un mes encadenados

La mayoría de las víctimas presentaban señales de haber sufrido graves torturas y tenían heridas provocadas por las cadenas, según la Policía. El clérigo principal de la madrasa huyó durante la redada.

Muchos de los estudiantes, que tenían entre 15 y 45 años, seguían encadenados cuando las cámaras de televisión los grabaron. "He estado en el sótano durante este último mes, encadenado. Durante ese periodo sufrí graves torturas, me golpearon con palos", ha declarado a la agencia Reuters uno de ellos, Mohi-ud-Din.

Fueron llevados a la escuela para alejarlos de las drogas

Otro alumno que apareció en televisión en una comisaría de Policía contó que había estado en el sótano durante veinte días. "Apenas me daban comida y, si no me aprendía bien las lecciones, me pegaban", ha añadido.

Un alto cargo de la Policía, Rao Anwar, ha indicado que la mayoría de los rescatados son drogadictos que fueron llevados al seminario para que los tratasen. "Estas personas no fueron llevadas a la madrasa a la fuerza. De hecho, los padres de muchos de ellos habían conseguido que los admitieran allí", ha explicado.