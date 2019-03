Dennis Rodman, agasajado por el régimen de Kim Jong Un en su visita a Corea del Norte

El Departamento de Estado estadounidense ha subrayado que la visita de la exestrella de la NBA Dennis Rodman a Corea del Norte "es de carácter privado" y ha criticado a Pyongyang por "estar centrados en el entretenimiento y en alimentar a extranjeros en lugar de a su propio pueblo".

"Rodman no representa a Estados Unidos, nunca ha sido un elemento de nuestra diplomacia. No tenemos mala voluntad hacia el pueblo norcoreano y los intercambios a nivel de deportes es algo que mantenemos con países con los que no tenemos buenas relaciones", ha dicho. Sin embargo, el 'número dos' de la portavocía del Departamento de Estado, Patrick Ventrell, ha matizado que la visita de Rodman "se ha producido en un momento en el que se están haciendo esfuerzos en Naciones Unidas para conseguir una respuesta fuerte y creíble tras la última prueba nuclear llevada a cabo por Pyongyang".

"No es realmente el momento para mantener las relaciones habituales con Corea del Norte. Buscamos una reacción significativa de Naciones Unidas", ha explicado Ventrell. Por otra parte, ha resaltado que el Gobierno de Estados Unidos "no ha estado en contacto" con Rodman "en ningún momento de su viaje ni en la etapa previa al mismo".

En este sentido, Ventrell ha recordado que Washington mantiene una política de celebrar reuniones con los ciudadanos estadounidenses que visitan el país asiático a su regreso en caso de que éstos lo soliciten, al tiempo que ha dicho que, en este caso, Rodman no lo ha hecho.

Este mismo viernes, Rodman ha asegurado que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, es un "chico fantástico" y ha definido al actual mandatario, a su padre y precedesor, Kim Jong Il, y al primer líder norcoreano, Kim Il Sung, como tres "grandes líderes".

Rodman ha realizado una visita de cuatro días de duración a Corea del Norte para rodar un documental deportivo con los Harlem Globetrotters, en la que ha tenido oportunidad de presenciar con el mandatario norcoreano un encuentro de baloncesto y compartir una cena oficial con Kim y su mujer.

Intercambios deportivos

La exestrella de los Chicago Bulls ha asegurado que Kim es "como su abuelo y su padre, que son grandes líderes". "Es un chico fantástico, muy honesto y ama mucho a su mujer", ha afirmado Rodman, en declaraciones a la agencia de noticias Xinhua tras abandonar la capital norcoreana, Pyongyang, este viernes. Kim Jong Un, de 30 años de edad, es el nieto de Kim Il Sung, el fundador de la República Popular de Corea del Norte, y es el hijo de Kim Jong Il, líder de este país asiático tras la muerte de Kim Il Sung. Tanto Kim Il Sung como Kim Jong Il han gobernado Corea del Norte con puño de hierro.

Kim Jong Un ha mantenido la línea marcada por su padre en la política de seguridad nuclear norcoreana, que el pasado mes de enero marcó un nuevo hito con su tercera prueba nuclear, una práctica condenado por la mayoría de las potencias de la comunidad internacional.

Durante el partido de baloncesto que Kim y Rodman presenciaron juntos el jueves, los dos estuvieron conversando en inglés sin necesidad de traductor, antes de compartir una cena en un clima "amistosos", según ha explicado el baloncestista a Xinhua. Kim Jong Un cursó estudios de secundaria en Suiza aunque se desconocían sus aptitudes con el inglés.

Siempre según el relato de Rodman, Kim le transmitió en la cena que confía en que pueda haber más intercambios deportivos con el objetivo de promover "el entendimiento mutuo entre los pueblos de los dos países". Preguntado sobre cómo ayudará su visita a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Corea del Norte, Rodman ha reconocido que poco puede lograr. "Sobre las relaciones, ningún hombre puede lograr nada. Su país y su pueblo le quieren. Yo le quiero, es un chico fantástico", ha asegurado.

Antes de reunirse con Kim, Rodman realizó unas declaraciones en las que demostró cierta confusión entre las dos Coreas, al sugerir que se reuniría con el rapero surcoreano Psy durante su estancia en territorio norcoreano.