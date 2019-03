Demócratas y republicanos están cerca de cerrar un acuerdo que evite el colapso en EEUU

Los líderes demócrata y republicano en el Senado están a un paso de cerrar un acuerdo que ponga fin a dos semanas de cierre del Gobierno federal y evite que el país entre en suspensión de pagos este jueves, aunque en realidad el pacto supone aplazar hasta principios de 2014 el problema.



El acuerdo que están cerrando el presidente del Senado, el demócrata Harry Reid, y el líder de la minoría republicana en la cámara, Mitch McConnell, prevé ampliar la capacidad de pedir prestado del Departamento del Tesoro hasta el 7 de febrero, la reapertura del Gobierno y financiación para las agencias federales hasta mediados de enero, de acuerdo con ayudantes y congresistas próximos a la negociación consultados por el 'Washington Post'.



En estos meses, se iniciará un nuevo debate sobre cuestiones presupuestarias más amplias con el objetivo de tratar de desarrollar un plan que permita sustituir los recortes automáticos en el presupuesto, más conocido como "secuestro", antes del 15 de enero. Para esa fecha, se producirán nuevos recortes automáticos en el gasto por valor de 20.000 millones de dólares y que afectarán principalmente al Pentágono.



En virtud del acuerdo que negocian Reid y McConnell, se introducirían algunos cambios en la ley de reforma sanitaria del presidente Barack Obama, la llamada 'Obamacare', pero lejos de la retirada de su financiación o el aplazamiento de un año que habían reclamado inicialmente los republicanos.



En lugar de ello, según el 'Washington Post', los republicanos conseguirán solo algunas salvaguardas para garantizar que las personas que reciban subsidios federales para adquirir un seguro médico en virtud de esta ley realmente son aptas para ello por su nivel de ingresos.



Por su parte, los demócratas se resisten a ceder a la petición de los republicanos de denegar al secretario del Tesoro, Jack Lew, el uso de medidas especiales para ampliar su capacidad de pedir prestado más allá del 7 de febrero. Eso daría al Congreso un plazo firme para el próximo incremento del techo de deuda pero dejaría sin capacidad de maniobra al Departamento del Tesoro.



Según el portal Politico, tanto la Casa Blanca como el propio Reid se oponen a esta idea y las fuentes demócratas consultadas han asegurado que esta medida no se incluirá en el acuerdo final.



"Hemos hecho progresos tremendos. No hemos llegado aún (...) y todo el mundo tiene que ser paciente", señaló Reid el lunes tras su encuentro con McConnell. "Quizá mañana (martes) será un día brillante", confió.



Por su parte, el líder republicano en el Senado dejó claro que "vamos a hacer todo lo que podamos para que todo el mundo esté contento pero todos saben que no seremos capaces de ello". "Estamos haciéndolo todo lo mejor que podemos con todas las debilidades que tenemos como personas y como legisladores", aseguró McConnell.



Está previsto que republicanos y demócratas en el Senado se reúnan por separado a puerta cerrada este martes para discutir sobre el acuerdo en ciernes. En todo caso, también queda la duda de si la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, refrendará lo acordado en el Senado, dado que el ala más radical del partido ha conseguido imponer hasta ahora su visión.