El debate sobre el control de las armas llega al Congreso de EEUU cuatro meses después de Newtown

INTENTA EVITAR QUE UN GRUPO DE REPUBLICANOS BLOQUEE LA LEY

Obama urgió al Congreso a dejar de lado la política y actuar "esta semana" sobre el control de armas. Sin embargo, la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) se opone fuertemente, y un grupo de 13 senadores republicanos se han comprometido a bloquear la ley, al considerar que infringe la Segunda Enmienda. No obstante, Obama no se rinde, y once familiares de niños asesinados en Newtown han viajado con él en el Air Force One hacia Washington para reunirse en los próximos dos días con congresistas e instarles a tomar medidas contra la violencia armada.