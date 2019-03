Cristina Fernández de Kirchner retoma su labor como presidenta de Argentina

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha expresado su agradecimiento a todos los que se han alegrado por su recuperación, al retomar sus funciones tras permanecer 20 días en reposo a causa de la operación a la que se sometió el 4 de enero para que le extirparan un tumor de la glándula tiroides.



"Gracias a todos los argentinos que se alegraron por el éxito de mi operación, que por suerte son los más", ha dicho Fernández de Kirchner en el discurso que ha pronunciado desde la Casa de Gobierno.



"La fuerza y el amor de la gente pudieron más que las mentiras", ha apuntado en alusión a la polémica que se desató en el país sudamericano después de que la Unidad Médica de la Presidencia informara de que finalmente el tumor no era un carcinoma.



En este sentido, ha criticado a los líderes de la oposición al considerar que han quedado "desnudos" con sus opiniones. "Cuando se tienen diferencias políticas, todo es opinable. Pero no en estas cosas, en las que va la vida", ha apuntado.



Así, ha lamentado "el batifondo que se armó" cuando se dio a conocer el error en el diagnóstico inicial. "Aquí opinaron todos, solamente faltó que opinara la Organización Mundial de la Salud (OMS)", ha bromeado.



En concreto, se ha referido al diario Clarín, uno de los más críticos con el 'kirchnerismo', señalando que ha preferido no taparse la cicatriz de la operación con un pañuelo porque "entonces mañana dice: 'ésta no se operó'".



Para zanjar el debate, ha explicado que comunicó el resultado de las pruebas médicas a las que se sometió para confirmar el diagnosticó cuando tuvo la certeza de que era correcto. "Pero parecer que tampoco está bien porque cuando me dieron el resultado, hubo alguno que se desilusionó", ha indicado.