Continúa la ola de violencia desatada por los narcotraficantes en México

El director del Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de la Secretaría de Seguridad del estado mexicano de Nuevo León, Homero Salcido Treviño, ha sido asesinado por un grupo de sicarios en Monterrey, según informaron las autoridades.



El cadáver fue localizado en el maletero de un Jeep Grand Cherokee blindado, propiedad del Gobierno de Nuevo León. Estaba maniatado y tenía cinco disparos de bala en la cabeza, aunque los investigadores no han encontrado ningún casquillo, por lo que sospechan que fue trasladado allí después del crimen.



Una vez ocultado el cuerpo, los sicarios rociaron el vehículo con gasolina y lo incendiaron con un artefacto explosivo para eliminar las pruebas. No obstante, los bomberos lograron controlar las llamas antes de que calcinaran por completo el coche, lo que ha permitido analizarlo a fondo.



Al parecer, Salcido Treviño, sobrino del ex Secretario de Seguridad Pública Luis Carlos Treviño, había sido secuestrado horas antes. Ahora, se ha convertido en el funcionario de mayor rango asesinado durante la administración del gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, según informa el diario 'El Universal'.

Trece muertos en Ciudad Juárez.

En Chihuahua se registraron 13 ejecuciones en diferentes ciudades de ese estado fronterizo con Estados Unidos. En la violenta Ciudad Juárez fueron abatidos cuatro jóvenes y otros tres resultaron heridos cuando un comando armado irrumpió en un taller ubicado a pocos metros de una Iglesia.

Los cárteles de la droga mantienen una lucha encarnizada en México por el control de la ruta de la droga que se vende en Estados Unidos, principal consumidor de cocaína del mundo. A pesar del despliegue de miles de soldados y policías en las zonas más conflictivas ordenado por el Gobierno de Felipe Calderón, el número de ejecuciones y hechos violentos aumentan todos los años.