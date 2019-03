Chávez viaja a Cuba para operarse de otro tumor

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se despidió hoy de sus seguidores antes de marcharse mañana, viernes, a Cuba en un acto en el que aseguró que se prepara "para enfrentar el peor de los escenarios" tras serle detectada una nueva "lesión" de la que será operado la próxima semana en la isla.

"No es momento de despedidas; voy y vuelvo", manifestó en un acto nocturno difundido por radio y televisión, que finalizó cantando tonadas del Llano venezolano, junto con varios artistas de música tradicional del país.

"Ustedes saben lo que tienen que hacer" y lo primero será "garantizar que no se pierda la independencia", manifestó durante la intervención en la que no minimizó la eventualidad de un revés médico.

El presidente informó el pasado martes de la que llamó nueva "lesión", dos días después de regresar de un viaje de control médico en La Habana y cuando se multiplicaban los rumores sobre una supuesta hospitalización de urgencia y que su cáncer había hecho metástasis, lo que negó taxativamente.

Hoy le puso fecha al viaje y así lo anunció en una reunión ministerial transmitida en cadena obligatoria de radio y televisión luego de que la Asamblea Nacional (AN, unicameral) lo autorizara a ausentarse del país en una sesión en la que la oposición pidió que el vicepresidente, Elías Jaua, asumiera la Presidencia.

La petición fue negada después de que el presidente de la AN, Diosdado Cabello, alegara que la causa del viaje no responde al sentido que la Constitución prevé para observar "ausencia temporal". No obstante, la AN aprobó por unanimidad de los legisladores chavistas y opositores el permiso al jefe del Estado para las estancias en el exterior de más de cinco días.