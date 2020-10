Caso Madeleine McCann: se investiga la relación de dos hermanos rusos que viven en España sobre su desaparición

El fiscal Hans Christian Wolters, que dirige la investigación sobre la desaparición de Madeleine McCann, ha confirmado que el sospechoso de su desaparición Christian Brueckner indicó que saben que él tuvo contactos con personas de habla rusa en primavera de 2007.

En 2007, Madeleine McCann desapareció cuando se encontraba su familia de vacaciones en el Algarve portugués. Según ha indicado Wolters al medio 'The Sun Online' se encuentran entrevistando a "las personas que tuvieron algún tipo de contacto con Breckner en ese momento, también estamos interesados ​​en estos hombres".

Se cree que los rusos son dos hermanos vinculados con España y, se informa que la exnovia del sospechoso solía hablar de su trabajo con los rusos. Según han indicado la televisión portuguesa RTP Brueckner trabajaba para clientes rusos en la venta de yates.

Wolters no confirmó si a los rusos se le están tratando de sospechosos o testigos de la desaparición de McCann. Brueckner ha sido catalogado como pedófilo, que actualmente cumple condena en Alemania, y es el principal sospechoso de la desaparición de la niña británica desde junio.

La policía alemana ha asegurado que saben que Madeleine está muerta y han insistido en que Brueckner es el culpable. No obstante, no ha sido acusado de ningún delito sobre el caso de McCann.

Según los investigadores del caso ahora se encuentra en una etapa decisiva por lo que necesitan seguir recabando pruebas o el caso contra Brueckner podría esfumarse.

Lo único claro de los rusos a los que se buscan es que un compañero de Brueckner, Manfred Seyferth, indicó en una entrevista a una cadena portuguesa que le habían interrogado y le habían preguntado sobre los hermanos rusos en España. "La policía me visitó en 2019 y me preguntó sobre un asesinato y me preguntaron sobre dos rusos en España y si los conocía".