La casa natal de Hitler, maldita sin poder venderse

En circunstancias normales una casa de 500 años ubicada cerca de la plaza del pueblo sería una de las propiedades más codiciadas. Sin embargo, el nacimiento de Hitler en ella la ha convertido en un quebradero de cabeza para las autoridades del pueblo.



El edificio, que se encuentra en la localidad austríaca de Braunau am Inn, supone un problema para la corporación local.



"Sencillamente no se puede hacer desaparecer, por desgracia la tenemos aquí. Hitler no se quedó mucho tiempo, dos o tres semanas, pero eso es suficiente, él nació en esta casa y ahora tenemos que convertirla en algo positivo" declara un responsable del municipio.



La vivienda ha sido utilizado por personas con discapacidad, pero quedó vacía el año pasado después de que se mudaran a otras instalaciones más modernas.



Tras su salida se reanudó el debate sobre el futuro de la casa, el cual pasó a ser de dominio público. La semana pasada el alcalde de la localidad declaró que prefería la creación de apartamentos en lugar de convertir el edificio en un lugar anti nazi.



"No, no me mudaría allí, no creo que me sintiera bien haciendo eso" declara una joven. "Ahora que tenemos esta casa debe haber algo más en el interior, algo cultural, pero apartametos, yo no estoy a favor de eso" detalla un vecino.



El tiempo pasa y las autoridades no se deciden, así que el edificio quedará, por el momento, sin dueño.