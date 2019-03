Bersani descarta alianzas y dice que el centro-izquierda tendrá "la primera palabra" en la formación del nuevo gobierno

El líder del Partido Democrático, Pierluigi Bersani, ha descartado por ahora cerrar alianzas con otros partidos visto que su coalición de centro-izquierda ha sido la más votada en ambas cámaras y ha adelantado que propondrá "puntos fundamentales de cambio" en el nuevo Parlamento para que el resto de formaciones la respalden.

Bersani ha defendido que, como la coalición más votada "pese no haber ganado", le corresponde al centro-izquierda tener "la primera palabra" en la formación del nuevo gobierno, al tiempo que ha tomado "nota con humildad" del resultado, que no era el esperado.

Así las cosas, ha dicho que asumirá "las responsabilidades" que "corresponden" y que la primera de ellas es "presentar una propuesta eficaz de cambio", como prometieron en la campaña. En este sentido, ha precisado que prevé "proponer algunos puntos fundamentales de cambio".

Se tratará, ha explicado, de "un programa esencial que desarrolle el Parlamento sobre reforma de instituciones, reforma de la política -incluida una nueva ley de partidos-, moralidad pública y privada, defensa de los sectores más expuestos a la crisis, empeño en una nueva política europea por el trabajo".

Bersani ha asegurado que a su partido y sus aliados "no se nos escapa lo dramático del momento, los riesgos para nuestro país", pero también ha dejado claro que el resultado electoral es "sinónimo de cambio y por tanto no se nos podrá pedir que gobernemos por gobernar, porque para gobernar hace falta cambiar y con menos de eso no será posible".