Un muerto y cinco heridos graves en un accidente de globo aerostático

Una persona ha fallecido y otras cinco han resultado gravemente heridas en un accidente de globo aerostático ocurrido en la región de Frisia, al norte de Países Bajos. El siniestro, uno de los más graves registrados en el país con este tipo de aeronaves, se produjo el miércoles cuando el aparato se aproximaba a la zona de aterrizaje.

A bordo viajaban 34 adultos, incluido el piloto y el copiloto. Según la Real Asociación Aeronáutica de Países Bajos, el descenso se estaba desarrollando con normalidad hasta que una repentina ráfaga de viento hizo que el globo ganase velocidad y perdiera estabilidad. La aeronave volcó y rebotó varias veces contra el suelo, provocando que varios pasajeros salieran despedidos.

Actuación de los equipos de emergencia

Los servicios de emergencia acudieron al lugar. A pesar de los intentos de reanimación, una de las personas heridas falleció en el lugar del accidente. Cinco pasajeros más fueron trasladados a centros hospitalarios, tres de ellos en estado crítico, según informó la cadena pública NOS.

Las autoridades locales de Frisia han confirmado que se mantiene abierta una investigación para determinar las causas exactas del suceso. Un portavoz señaló que aún es pronto para establecer conclusiones y que se están valorando factores como la meteorología, la presión atmosférica o la temperatura en el momento del siniestro.

Condiciones meteorológicas bajo revisión

El miércoles se registraron en la región rachas de viento de entre 18 y 26 kilómetros por hora, cifras que, en principio, no deberían suponer un riesgo para este tipo de aeronaves. Sin embargo, medios locales apuntan a que, en el momento del accidente, las ráfagas alcanzaron hasta 31 kilómetros por hora, una velocidad que podría haber comprometido la maniobra de aterrizaje.

Desde la Real Asociación Aeronáutica de Países Bajos han recordado que, aunque el globo estaba prácticamente en el suelo, una ráfaga de esta intensidad puede generar un fuerte desplazamiento lateral y provocar vuelcos o impactos contra el terreno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com