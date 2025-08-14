Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Accidente

Un muerto y cinco heridos graves en un accidente de globo aerostático

La aeronave, con 34 ocupantes, volcó durante el aterrizaje por una ráfaga de viento.

Globos aerost&aacute;ticos

Globos aerostáticosIstock

Publicidad

Una persona ha fallecido y otras cinco han resultado gravemente heridas en un accidente de globo aerostático ocurrido en la región de Frisia, al norte de Países Bajos. El siniestro, uno de los más graves registrados en el país con este tipo de aeronaves, se produjo el miércoles cuando el aparato se aproximaba a la zona de aterrizaje.

A bordo viajaban 34 adultos, incluido el piloto y el copiloto. Según la Real Asociación Aeronáutica de Países Bajos, el descenso se estaba desarrollando con normalidad hasta que una repentina ráfaga de viento hizo que el globo ganase velocidad y perdiera estabilidad. La aeronave volcó y rebotó varias veces contra el suelo, provocando que varios pasajeros salieran despedidos.

Actuación de los equipos de emergencia

Los servicios de emergencia acudieron al lugar. A pesar de los intentos de reanimación, una de las personas heridas falleció en el lugar del accidente. Cinco pasajeros más fueron trasladados a centros hospitalarios, tres de ellos en estado crítico, según informó la cadena pública NOS.

Las autoridades locales de Frisia han confirmado que se mantiene abierta una investigación para determinar las causas exactas del suceso. Un portavoz señaló que aún es pronto para establecer conclusiones y que se están valorando factores como la meteorología, la presión atmosférica o la temperatura en el momento del siniestro.

Condiciones meteorológicas bajo revisión

El miércoles se registraron en la región rachas de viento de entre 18 y 26 kilómetros por hora, cifras que, en principio, no deberían suponer un riesgo para este tipo de aeronaves. Sin embargo, medios locales apuntan a que, en el momento del accidente, las ráfagas alcanzaron hasta 31 kilómetros por hora, una velocidad que podría haber comprometido la maniobra de aterrizaje.

Desde la Real Asociación Aeronáutica de Países Bajos han recordado que, aunque el globo estaba prácticamente en el suelo, una ráfaga de esta intensidad puede generar un fuerte desplazamiento lateral y provocar vuelcos o impactos contra el terreno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

EEUU señala a Ione Belarra en su informe por organizar un acto antisemita en el que se glorificó el ataque de Hamás contra Israel

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra durante su intervención este sábado junto a la militancia del partido en el Círculo de Bellas Artes, Madrid.

Publicidad

Mundo

Globos aerostáticos

Un muerto y cinco heridos graves en un accidente de globo aerostático

Zelenski visita a Starmer antes de la cumbre de Trump y Putin en Alaska

¿Solución coreana para la guerra de Ucrania? Una de las opciones sobre la mesa

Rayo París

VÍDEO: Captan el momento exacto en el que un rayo impacta en la Torre Eiffel

Bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal en Lamas de Olo, en el Parque Natural de Alvao, Vila Real, Portugal
Portugal

Siete incendios activos en Portugal obligan a evacuar familias y dejan varios bomberos heridos

Imagen de archivo de los pies de un bebé
Silicon Valley

La obsesión de Silicon Valley por tener bebés más inteligentes

Donald Trump
Trump

Trump amenaza a Putin con "graves consecuencias" si no detiene la guerra en Ucrania tras la cumbre en Alaska

El presidente de EEUU amenaza con sanciones más duras y plantea una reunión trilateral con Zelenski si el encuentro con el líder ruso resulta positivo

El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenski
Ucrania

Zelenski y Merz piden un alto el fuego y Trump garantiza que sólo Ucrania negociará posibles cesiones territoriales

El presidente ucraniano insta a que ninguna negociación se haga sin Kiev y recibe el respaldo de Alemania y Francia para una paz que respete los intereses europeos.

Redada antiinmigrantes en México

"Me golpeó en la cabeza y me apuntó con una pistola", el duro relato de un migrante mexicano deportado por EE.UU.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra durante su intervención este sábado junto a la militancia del partido en el Círculo de Bellas Artes, Madrid.

EEUU señala a Ione Belarra en su informe por organizar un acto antisemita en el que se glorificó el ataque de Hamás contra Israel

Móvil

Confió en ChatGPT para su dieta y acabó en el hospital con psicosis

Publicidad