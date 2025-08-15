Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Rusia

La trágica e inesperada muerte de la ex 'Miss Universo' Kseniya Alexandrova conmociona al mundo de la moda

Fue elegida 'Miss Universo' en Rusia en 2017 y saltó a la fama a los 23 años. Ahora muchos lamentan su muerte, con tan solo 30 años, por un fatal accidente.

La ex 'Miss Universo' Kseniya Alexandrova muere a los 30 a&ntilde;os

La ex 'Miss Universo' Kseniya Alexandrova muere a los 30 añosRedes Sociales

Publicidad

Elena Basanta
Publicado:

La Organización del certamen 'Miss Universo' ha anunciado con profundo pesar la muerte de Kseniya Alexandrova, quien fuera elegida 'Miss Universo' en Rusia en 2017. La modelo, que despuntó en el mundo de la moda con tan solo 23 años, ha fallecido a los 30 años en un accidente de tráfico.

Así lo ha comunicado la entidad a través de sus redes sociales, sin ofrecer detalles sobre lascircunstancias exactas de su fallecimiento. En su mensaje, la organización expresó: "La Organización Miss Universo expresa su más sentido pésame a la familia, los amigos y todas las personas cuyas vidas fueron tocadas por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova".

"Su elegancia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia Miss Universo y más allá. Que su recuerdo siga inspirando bondad, fortaleza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla", añadían. Junto al texto, compartieron un emotivo vídeo recopilando sus mejores imágenes y momentos frente a las cámaras.

Un fatal accidente de coche

Según informan medios locales rusos, el accidente se produjo en la región de Tver, al oeste del país, cuando Kseniya circulaba en coche junto a su marido, con quien se había casado hace apenas cinco meses. Un alce se cruzó repentinamente en su trayectoria, provocando un choque que dejó a ambos pasajeros heridos.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y atendieron a la pareja en apenas 15 minutos. Mientras que el esposo sufrió una herida en la cabeza, la modelo presentó una "lesión craneoencefálica abierta", de acuerdo con la prensa rusa.

Alexandrova fue trasladada inicialmente a un hospital en Rzhev y posteriormente al Instituto Sklifosovsky de Moscú debido a la gravedad de su estado. Las complicaciones derivadas de su lesión desencadenaron meningitis, seguida de sepsis sanguínea, que acabaron con su vida.

Antes del accidente, la modelo compartió en redes sociales su felicidad por su reciente matrimonio: "Nunca pensé que un evento pudiera sonar dentro durante tanto tiempo. Recuerdo cada segundo y parece que todavía estoy experimentando aquel torbellino de emociones. Hubo tanto amor, alegría y sentimientos sinceros que el corazón sigue llenos de ellos".

Por el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de su esposo. La muerte de Kseniya Alexandrova ha conmocionado al mundo de la moda y a sus seguidores, dejando un vacío imborrable en quienes conocieron su talento y su carisma. Este fallecimiento ha recordado a Paloma Shemirani, exfinalista de 'Miss Universo', que murió el año pasado a manos del cáncer.

Muere la exfinalista de 'Miss Universo'

Paloma Shemirani falleció el pasado 24 de julio de 2024 tras rechazar un tratamiento contra el cáncer. La madre, una reconocida conspiracionista, responsabilizó a los paramédicos y acusó a la investigación de encubrir la causa real de la muerte.

Shemirani tenía 23 años cuando sufrió un paro cardíaco. La joven, graduada de la Universidad de Cambridge y finalista de 'Miss Universo' Gran Bretaña 2021, había rechazado unos meses antes el tratamiento médico para un linfoma no Hodgkin, una forma de cáncer de sangre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Khadija Amin, presentadora afgana, tras los 4 años de la toma de Kabul: "Afganistán se ha convertido en una cárcel para las mujeres"

Khadija Amin, presentadora afgana

Publicidad

Mundo

Kevin Watson, asesinado a tiros en un directo de Facebook

El escalofriante momento en el que Kevin Watson, de 42 años, murió tiroteado en un directo de Facebook

La ex 'Miss Universo' Kseniya Alexandrova muere a los 30 años

La trágica e inesperada muerte de la ex 'Miss Universo' Kseniya Alexandrova conmociona al mundo de la moda

Khadija Amin, presentadora afgana

Khadija Amin, presentadora afgana, tras los 4 años de la toma de Kabul: "Afganistán se ha convertido en una cárcel para las mujeres"

Osos pardos
Ataque

Encuentran un cadáver en el monte donde desapareció un joven arrastrado por un oso

Imagen de archivo de una playa de Italia
Italia

Una recién nacida, en estado grave después de que sus padres la dejaran horas al sol: "Su piel ya estaba quemada"

Trump y Putin en una reunión. Archivo.
Alaska

Las claves de la cumbre de Alaska: Trump y Putin se reúnen para explorar un alto el fuego en Ucrania

La cita marca el primer encuentro entre ambos desde la invasión rusa y genera inquietud en Kiev y en Europa.

La pareja falleció en un accidente con su todoterreno en Canadá
Sucesos

Una pareja de influencers muere en un trágico accidente en todoterreno

Los fallecidos se tratan de Stacey Tourout y Matthew Yeomans, quienes murieron en un accidente en un todoterreno en Columbia Británica, Canadá.

Policía de Reino Unido

Un chico de 16 años viola y mata a una niña de 13 años

Donald Trump

Donald Trump, en pie de guerra contra la ciencia y las universidades en EEUU

Reino Unido veta el jamón serrano y otros productos de la UE: lo que debes saber antes de viajar

Reino Unido veta el jamón serrano y otros productos de la UE: lo que debes saber antes de viajar

Publicidad