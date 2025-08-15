La trágica e inesperada muerte de la ex 'Miss Universo' Kseniya Alexandrova conmociona al mundo de la moda

La Organización del certamen 'Miss Universo' ha anunciado con profundo pesar la muerte de Kseniya Alexandrova, quien fuera elegida 'Miss Universo' en Rusia en 2017. La modelo, que despuntó en el mundo de la moda con tan solo 23 años, ha fallecido a los 30 años en un accidente de tráfico.

Así lo ha comunicado la entidad a través de sus redes sociales, sin ofrecer detalles sobre lascircunstancias exactas de su fallecimiento. En su mensaje, la organización expresó: "La Organización Miss Universo expresa su más sentido pésame a la familia, los amigos y todas las personas cuyas vidas fueron tocadas por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova".

"Su elegancia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia Miss Universo y más allá. Que su recuerdo siga inspirando bondad, fortaleza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla", añadían. Junto al texto, compartieron un emotivo vídeo recopilando sus mejores imágenes y momentos frente a las cámaras.

Un fatal accidente de coche

Según informan medios locales rusos, el accidente se produjo en la región de Tver, al oeste del país, cuando Kseniya circulaba en coche junto a su marido, con quien se había casado hace apenas cinco meses. Un alce se cruzó repentinamente en su trayectoria, provocando un choque que dejó a ambos pasajeros heridos.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y atendieron a la pareja en apenas 15 minutos. Mientras que el esposo sufrió una herida en la cabeza, la modelo presentó una "lesión craneoencefálica abierta", de acuerdo con la prensa rusa.

Alexandrova fue trasladada inicialmente a un hospital en Rzhev y posteriormente al Instituto Sklifosovsky de Moscú debido a la gravedad de su estado. Las complicaciones derivadas de su lesión desencadenaron meningitis, seguida de sepsis sanguínea, que acabaron con su vida.

Antes del accidente, la modelo compartió en redes sociales su felicidad por su reciente matrimonio: "Nunca pensé que un evento pudiera sonar dentro durante tanto tiempo. Recuerdo cada segundo y parece que todavía estoy experimentando aquel torbellino de emociones. Hubo tanto amor, alegría y sentimientos sinceros que el corazón sigue llenos de ellos".

Por el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de su esposo. La muerte de Kseniya Alexandrova ha conmocionado al mundo de la moda y a sus seguidores, dejando un vacío imborrable en quienes conocieron su talento y su carisma. Este fallecimiento ha recordado a Paloma Shemirani, exfinalista de 'Miss Universo', que murió el año pasado a manos del cáncer.

Muere la exfinalista de 'Miss Universo'

Paloma Shemirani falleció el pasado 24 de julio de 2024 tras rechazar un tratamiento contra el cáncer. La madre, una reconocida conspiracionista, responsabilizó a los paramédicos y acusó a la investigación de encubrir la causa real de la muerte.

Shemirani tenía 23 años cuando sufrió un paro cardíaco. La joven, graduada de la Universidad de Cambridge y finalista de 'Miss Universo' Gran Bretaña 2021, había rechazado unos meses antes el tratamiento médico para un linfoma no Hodgkin, una forma de cáncer de sangre.

