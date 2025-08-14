Una pareja de influencers muere en un trágico accidente en todoterreno

Una pareja de influencersha muerto tras un accidente en todoterreno. Los hechos ocurrieron en el interior de Columbia Británica, provincia ubicada en Canadá.

Las víctimas se tratan de Stacey Tourout y Matthow Yeomans quienes relataban sus aventuras y viajes en su canal 'Toyota World Runners', con más de 200.000 suscriptores en YouTube y 83.000 en Instagram.

La pareja falleció el pasado 7 de agosto, según informa el canal canadiense CBC. Según recoge el medio citado, fue la propia madre de Stacey quien publicó en Facebook que la pareja falleció "a causa de las lesiones sufridas en un accidente todoterreno". "Están juntos para siempre, tal y como sabíamos que siempre estarían" reza el comunicado en redes.

Los detalles del rescate

Según detalló Mark Jennings-Bates y recoge CBC, gerente del equipo de búsqueda y rescate(SAR) de Kaslo, los agentes fueron informados de un accidente de un vehículo todoterreno a las 6:30 p.m del 7 de agosto. "Ocurrió en un camino forestal, en algún lugar de las montañas, bastante lejos hacia el norte, en el valle, en dirección al pueblo de Trout Lake", dijo en CBC News.

En el momento del rescate, Jennings, informó de que uno de los afectados que estaba en el vehículo mostraba signos vitales y había otra, lejos del accidente, "desorientada y con heridas graves". Aunque esta fue trasladada y estabilizada en el hospital, ""tristemente falleció esa misma noche". El vehículo calló 200 metros por un campo de rocas. "Fue un rescate difícil", ha asegurado.

Según un comunicado de prensa al que ha tenido acceso 'People', la pareja fue descubierta en Silvercup Ridge. El acceso a aquella zona fue "remoto, la gran altitud y la poca luz natural complicaron aún más una situación ya de por sí difícil", según especificó Jennings-Bates . "Acompañamos en nuestras oraciones a los familiares y amigos de los involucrados”. ha expresado.

Un amigo estuvo con ellos en el momento del accidente

Tal y como relató Colin Stuart, él estuvo con ellos "cuando sucedió e hice todo lo posible para salvarlos". "Esas fueron las 20 horas más difíciles que he vivido. Las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Lamento todo lo que esto haya afectado". La madre de Stacey, por su parte, le agradeció su labor en este rescate.

Stacey y Matthew lanzaron su canal de YouTube en 2020, donde han documentado todos sus viajes en todo terreno. "Estamos documentando nuestra construcción, el plan del viaje, y esperamos dejaros con sabiduría e inspiración sobre por qué viajamos y cómo podéis encontrar la satisfacción haciendo lo mismo, a vuestra manera" detalla la descripción de su canal de YouTube.

