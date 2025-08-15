Video: Despedido un funcionario por lanzarle un sándwich a un agente al grito de "fascistas"

El domingo por la noche, Sean Charles Dunn, de 37 años y trabajador de la división criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se enfrentó a un grupo de agentes federales en una zona de bares de Washington, insultándolos como "fascistas" y lanzando un sándwich que impactó en el pecho de uno de ellos.

La fiscal general, Pam Bondi, advirtió en redes sociales que cualquier agresión contra agentes del orden sería perseguida y anunció que Dunn fue despedido de su cargo y acusado de un delito grave. Bondi señaló que el caso ejemplifica la existencia del supuesto "Estado profundo", compuesto por funcionarios que, según ella, se oponen a las políticas del Gobierno de Trump.

