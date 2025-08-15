Encuentran un cadáver en el monte donde desapareció un joven arrastrado por un oso

La policía japonesa ha localizado un cadáver en el monte Rausu, en la isla de Hokkaido, donde se buscaba a un joven desaparecido tras ser atacado y arrastrado por un oso. El hallazgo se ha producido en la misma área donde, días antes, los equipos de rescate encontraron varias pertenencias personales de la víctima: cartera, ropa ensangrentada, reloj, gorra, pantalones rasgados, zapatos y una mochila.

También se detectaron manchas de sangre en árboles y signos de que algo había sido arrastrado por el terreno, según informó la cadena local TBS.

El ataque y la desaparición

El incidente ocurrió el pasado jueves, cuando la víctima y un amigo realizaban una ruta de senderismo a unos 550 metros de altitud en la península de Shiretoko, declarada Patrimonio de la Humanidad. Según el testimonio del acompañante, el joven caminaba unos metros por delante cuando se encontró con el oso, que lo atacó y lo arrastró hacia el interior del bosque.

El amigo intentó ahuyentar al animal golpeándolo, pero no logró que liberara a su compañero. La zona estaba cerrada a visitantes debido a la presencia habitual de osos, y tras el suceso, varias personas fueron evacuadas en helicóptero por precaución.

En las labores de búsqueda participaron cazadores autorizados, que abatieron a una osa y tres oseznos encontrados en la zona. Las autoridades no han confirmado si alguno de ellos fue el responsable del ataque. Se trata del primer incidente mortal contra un excursionista en Shiretoko desde que la zona obtuvo el reconocimiento de la UNESCO en 2005.

La Fundación de la Naturaleza de Shiretoko ha advertido en las últimas semanas de un aumento en la proximidad de los osos pardos a los senderistas, en algunos casos a apenas tres o cuatro metros, e incluso de situaciones en las que los animales han seguido a las personas tras el uso de gas pimienta.

Incremento de ataques en Japón

El ataque se produce un mes después de que un repartidor de periódicos muriera en la localidad de Fukushima, también en Hokkaido, tras ser atacado por un oso. En 2023, Japón registró un récord de 219 ataques a personas, con seis víctimas mortales, lo que llevó a modificar la normativa de protección animal en febrero de este año para permitir disparos preventivos autorizados por los municipios.

Expertos señalan que el cambio climático estaría reduciendo la disponibilidad de frutos e insectos, alimento habitual de estos animales, lo que les empuja a acercarse a zonas habitadas en busca de comida, incrementando el riesgo de encuentros con humanos.

