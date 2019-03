Atenas podría abandonar el euro antes del verano

Los griegos se han rebelado. Quieren estar en el euro, pero sin asumir las consecuencias de las cargas y deberes que lleva el tener una moneda que no es sólo nacional. Sólo cabe una alternativa: o el Fondo Monetario Internacional y las instituciones europeas continúan financiando al Estado griego; o bien el Estado griego abandona el euro, y echa mano del ahorro privado de los griegos... Tenemos entonces el escenario del "corralito" argentino, es decir la prohibición de sacar los ahorros del banco.



La posibilidad de que Grecia se salga del euro es pues bien real, probablemente antes del verano. El coste de la crisis sería muy superior para ellos. Para el resto de Europa, podría ser un alivio al no tener que financiar más la deuda del Estado griego, un país que por otra parte no representa más que el 3% del PIB comunitario.

La partida se juega entre los que creen que la solucón es dejar caer a Grecia, con el Ministro alemán de Finanzas Schaube en cabeza, y Atenas, donde se cree que, pase lo que pase, al final Bruselas pagará para salvar la credibilidad de una moneda que aspira a disputar al dólar el rango de divisa de referencia y de reservas.