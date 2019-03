El anuncio de la muerte de Bin Laden revoluciona las redes sociales

Este lunes es imposible encontrar ninguna cabecera internacional que no abra con el anuncio de la muerte de Osama Bin Laden. 'The New York Times' titula "Bin Laden está muerto" y añade "las fuerzas militares acaban con la vida del líder de Al Qaeda".

También abre su edición de hoy 'The Washington Post', que ha sido el único medio estadounidense que tiene la noticia en su versión impresa. Al parecer, han recibido la información antes del anuncio oficial del presidente Obama. Su titular es claro: "Osama Bin Laden muerto; se ha hecho Justicia".

Fuera de EEUU, en Reino Unido, 'The Times' en su portada titula: "Osama Bin Laden está muerto" y lo acompaña con una fotografía de una de sus intervenciones públicas.

El diario italiano 'La Repubblica' tiene un llamativo despliegue en su portada: "Osama Bin Laden asesinado en Pakistán" es su titular de apertura y lo ilustra con una fotografía de las celebraciones en Estados Unidos.

También el periódico francés 'Le Monde' lleva una portada parecida al resto: "Osama Bin Laden muerto en Pakistán".

Además de las cabeceras digitales, las redes sociales se han hecho también eco de la noticia desde el mismo momento que el presidente de EEUU confirmaba la muerte del líder de Al Qaeda. Ha habido un récord histórico en Twitter, se han registrado hasta 4.000 tweets por segundo.

Llaman la atención la existencia de varios foros de amenazas yihadistas contra Obama y también el Twitter del ex secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, que adelantaba la noticia antes de la confirmación oficial de la Casa Blanca.