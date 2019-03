Al Ahmar responsabiliza a Salé del ataque para justificar una escalada de la violencia

El jeque Sadeq al Ahmar, líder de la poderosa confederación tribal Hashid, ha negado este viernes haber tenido algo que ver con el ataque contra el palacio presidencial de Saná en el que ha resultado herido de carácter leve el presidente, Alí Abdulá Salé, según ha informado su oficina.

De hecho, Al Ahmar ha ido aún más lejos y ha responsabilizado al propio presidente del ataque, afirmando que lo hizo para ayudar a justificar una escalada de la violencia por parte del Gobierno en los combates en la capital.

Desde el Gobierno, según Al Arabiya, se ha responsabilizado a la confederación Hashid, que desde hace una semana mantiene combates con las fuerzas leales a Salé, de estar detrás del ataque, en el que han muerto cuatro guardias y han resultado heridos también el primer ministro, el viceprimer ministro y el presidente del Parlamento.

Por otra parte, fuentes de seguridad han informado de que las fuerzas gubernamentales están bombardeando las casas de los líderes de la federación tribal Hashid, que respalda a los manifestantes que piden la dimisión de Salé.

Por su parte, el viceministro de Información yemení, Abdul Mohd il Jindi, ha dicho que el presidente, al que ha podido ver y con el que ha hablado, "está bien", y ha responsabilizado de todo lo que está sucediendo a los milicianos que respaldan a Al Ahmar.

"El presidente Salé no es una persona agresiva, no ha empleado a las fuerzas de seguridad yemeníes contra los ciudadanos", ha afirmado en declaraciones a Al Yazira, subrayando que tampoco ha atacado a las fuerzas tribales, "son ellos los que han cometido ataques".

"Han ocupado edificios gubernamentales y el presidentes no les seguirá en estos pasos, ya que no se están comportando bien", ha subrayado, incidiendo en que, en su opinión, no están actuando "por el bien de los ciudadanos yemeníes".