Tripartito y CiU no se ponen de acuerdo en una defensa conjunta del Estatut

El tripartito y CiU afrontarán este viernes el inicio del pleno extraordinario sobre el Estatut sin haber alcanzado una resolución conjunta en defensa de la norma tras la sentencia del Tribunal Constitucional, y después del fracaso de la reunión convocada por el presidente de la Generalitat, José Montilla, con los otros tres líderes.



El abandono de la reunión protagonizado por el líder de la CiU, Artur Mas, ha precipitado este jueves que el encuentro se saldara con reproches en las propias fuerzas del tripartito y también contra la federación.



En una conversación informal con los periodistas, Mas ha esgrimido que su salida del encuentro, que ha durado poco más de una hora, era para "facilitar" un acuerdo de los partidos que apoyan al Gobierno, un acuerdo que, de producirse ha asegurado que suscribirá.



Ha cedido así al tripartito la responsabilidad de acordar una resolución, en la que sugirió que se incluya el "espíritu" del lema de la manifestación 'Som una Nació. Nosaltres decidim' (Somos una Nación; Nosotros decidimos).



Por su parte, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, ha criticado a socialistas y convergentes por su "tacticismo político", mientras que el secretario general de ICV, Joan Herrera, ha lamentado la salida de Mas y le ha advertido de que debe ser "un acuerdo a cuatro, y no a tres".



El viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha calificado de "decepcionante" la actitud de la federación, lamentando que Mas no haya presentado su propuesta y haya dejado en manos del tripartito el pactar una resolución unitaria de rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional.



Los partidos, sin embargo, siguen abiertos a pactar una resolución unitaria y se han emplazado a mañana en el Parlament para seguir negociando. Fuentes de Presidencia han explicado que Montilla no da la negociación por perdida y apunta que aún hay tiempo para alcanzar un acuerdo.



Ante este escenario, el Parlament celebrará este viernes el pleno monográfico sobre la sentencia del TC sobre el Estatut con la incógnita de si CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA lograrán pactar una resolución unitaria de rechazo y una hoja de ruta sobre las medidas que se deben adoptar tras el fallo.



FUNCIONAMIENTO DEL DEBATE



Montilla abrirá el debate a las 9.00 horas con una intervención sin límite de tiempo, que irá seguida por la intervención de los representantes de los seis grupos parlamentarios de la cámara -en orden de mayor a menor representación-, que dispondrán de 30 minutos cada uno.



Si el presidente les contesta, los representantes tendrán diez minutos para la réplica, y si Montilla vuelve a intervenir los diputados dispondrán de cinco minutos más para la contraréplica.