Se reanuda la actividad política esta semana con la comparecencia de varios ministros en el Senado con motivo de los incendios

En un clima donde el Gobierno central, del PSOE, y las Comunidades Autónomas más afectadas por los fuegos, del PP, se reprochan las gestiones respectivas ante los incendios, esta semana se reanuda de nuevo la actividad política. Se espera que haya varias comparecencias respecto a la gestión de los incendios de las últimas dos semanas.

A todo esto se le suman las comparecencias de los cuatro ministros que citó el Partido Popular en el Senado con motivo de los incendios también. Está previsto que se realicen en varias jornadas, por lo que se va a tratar de una semana en la que los incendios, desgraciadamente, seguirán estando dentro de la agenda de los políticos.

El Gobierno de España reanudará su actividad ejecutiva y se espera que haya un Consejo de Ministros en el que se aprueben ciertas medidas respecto a los incendios. Los reyes de España visitarán las zonas afectadas también esta semana, aunque no se ha especificado todavía.

Una semana de nuevos "incendios"

Como podía ser de esperar, la reanudación de la agenda política de esta semana va a estar marcada por los incendios que siguen quemando miles de hectáreas en España. La ministra titular para la Transición Ecológica presidirá el lunes la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente. También Grande-Marlaska, titular de Interior, preside, por vía telemática, la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias.

Será el martes cuando comiencen las comparecencias en el Senado de los ministros que ha solicitado el Partido Popular, con mayoría en la Cámara Alta. Será el turno de Margarita Robles, ministra de Defensa; el miércoles será el turno de la tercera vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El jueves lo hará el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el viernes lo hará el ministro de Industria, Agricultura y Pesca, Luis Planas.

Consejo de Ministros

El martes se celebra el primer Consejo de Ministros tras el parón de las vacaciones estivales. Se espera que los incendios sean la principal cuestión que se trate en esta sesión. Por ese motivo, se prevé que se apruebe la declaración de zona catastrófica de las áreas más afectadas por los incendios de estas últimas semanas.

El Consejo de Ministros relanzará una comisión interministerial para "responder al cambio climático". Al frente del organismo estará la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien contará con la colaboración estrecha del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como responsable de Protección Civil a nivel nacional.

Las declaraciones de las autonomías

Está previsto que el martes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparezca ante las Cortes de Castilla y León de forma extraordinaria. Todo esto se debe a que el pasado viernes la Diputación Permanente aprobara con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios y la abstención del PP su comparecencia.

Alfonso Fernández Mañueco, ante un Pleno extraordinario de las Cortes, deberá explicar la gestión de los incendios que han asolado la Comunidad en las últimas semanas. Se trata de una solicitud que partió inicialmente del Grupo Parlamentario Socialista.

