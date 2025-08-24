Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Agenda política

Se reanuda la actividad política esta semana con la comparecencia de varios ministros en el Senado con motivo de los incendios

Los incendios marcan el comienzo de la actividad política tras el parón del verano.

Imagen de archivo de Pedro Sánchez y Grande-Marlaska en una visita en Extremadura por el incendio de Jarilla

Se reanuda la actividad política esta semana con la comparecencia de varios ministros en el Senado con motivo de los incendios | EFE

Publicidad

Mario Ramírez Millán
Publicado:

En un clima donde el Gobierno central, del PSOE, y las Comunidades Autónomas más afectadas por los fuegos, del PP, se reprochan las gestiones respectivas ante los incendios, esta semana se reanuda de nuevo la actividad política. Se espera que haya varias comparecencias respecto a la gestión de los incendios de las últimas dos semanas.

A todo esto se le suman las comparecencias de los cuatro ministros que citó el Partido Popular en el Senado con motivo de los incendios también. Está previsto que se realicen en varias jornadas, por lo que se va a tratar de una semana en la que los incendios, desgraciadamente, seguirán estando dentro de la agenda de los políticos.

El Gobierno de España reanudará su actividad ejecutiva y se espera que haya un Consejo de Ministros en el que se aprueben ciertas medidas respecto a los incendios. Los reyes de España visitarán las zonas afectadas también esta semana, aunque no se ha especificado todavía.

Una semana de nuevos "incendios"

Como podía ser de esperar, la reanudación de la agenda política de esta semana va a estar marcada por los incendios que siguen quemando miles de hectáreas en España. La ministra titular para la Transición Ecológica presidirá el lunes la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente. También Grande-Marlaska, titular de Interior, preside, por vía telemática, la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias.

Será el martes cuando comiencen las comparecencias en el Senado de los ministros que ha solicitado el Partido Popular, con mayoría en la Cámara Alta. Será el turno de Margarita Robles, ministra de Defensa; el miércoles será el turno de la tercera vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El jueves lo hará el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el viernes lo hará el ministro de Industria, Agricultura y Pesca, Luis Planas.

Consejo de Ministros

El martes se celebra el primer Consejo de Ministros tras el parón de las vacaciones estivales. Se espera que los incendios sean la principal cuestión que se trate en esta sesión. Por ese motivo, se prevé que se apruebe la declaración de zona catastrófica de las áreas más afectadas por los incendios de estas últimas semanas.

El Consejo de Ministros relanzará una comisión interministerial para "responder al cambio climático". Al frente del organismo estará la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien contará con la colaboración estrecha del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como responsable de Protección Civil a nivel nacional.

Las declaraciones de las autonomías

Está previsto que el martes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparezca ante las Cortes de Castilla y León de forma extraordinaria. Todo esto se debe a que el pasado viernes la Diputación Permanente aprobara con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios y la abstención del PP su comparecencia.

Alfonso Fernández Mañueco, ante un Pleno extraordinario de las Cortes, deberá explicar la gestión de los incendios que han asolado la Comunidad en las últimas semanas. Se trata de una solicitud que partió inicialmente del Grupo Parlamentario Socialista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La fiscalía revisará los planes de prevención de los ayuntamientos afectados por los incendios

Bomberos extinguen un incendio en una vivienda unifamiliar de La Torrecilla, en Lorca (Murcia) REMITIDA / HANDOUT por CEIS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 21/08/2025

Publicidad

España

Imagen de archivo de Pedro Sánchez y Grande-Marlaska en una visita en Extremadura por el incendio de Jarilla

Se reanuda la actividad política esta semana con la comparecencia de varios ministros en el Senado con motivo de los incendios

Imagen de archivo de Sara Aagesen

El PSOE amenaza a quienes no acepten el Pacto de Estado y el PP denuncia que está "vacío de contenido"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Logroño.

El PP acusa al gobierno de "incompetencia" y el PSOE insiste en su "obsesión" con Pedro Sánchez

Un efectivo contra incendios trabaja en las tareas de extinción en León.
Incendios forestales

Alcaldes de zonas arrasadas se quejan de que la investigación de la Fiscalía haya puesto el foco sobre ellos

Bolaños se reúne con el presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante
Incendios

Se aviva la bronca entre los políticos por la gestión de los incendios: "Ninguna comunidad ha pedido la emergencia nacional"

Sánchez en Asturias
Sánchez

Sánchez arropa a la directora de Protección Civil tras los ataques del PP: "Ha estado al pie del cañón"

El presidente del Gobierno se reúne en Degaña con responsables de emergencias tras recorrer Galicia, Castilla y León y Extremadura en los últimos días.

Imagen de archivo de Pedro Sánchez y Ursula Von der Leyen, durante la Cumbre del MED9.
Unión Europea

Von der Leyen promete apoyo europeo a España tras la ola de incendios

La presidenta de la Comisión Europea asegura que el bloque acompañará la recuperación con el Fondo de Solidaridad y refuerza el envío de equipos internacionales.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), a 21 de agosto de 2025,

La Princesa Leonor realizará más de 50 horas de vuelo en su último curso de formación militar

Jessica Rodríguez recibió una cifra que viene de las empresas públicas Tragsatec e Ineco por las funciones que realizó entre 2019 y 2021

Jéssica Rodríguez cobró 43.978 euros de las empresas públicas Tragsatec e Ineco

Sucesos.- Bomberos extinguen un incendio en una vivienda unifamiliar de La Torrecilla, en Lorca (Murcia)

La fiscalía revisará los planes de prevención de los ayuntamientos afectados por los incendios

Publicidad