Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Política

Los nuevos presupuestos, la gran incógnita del curso político ante la desconfianza entre los socios

Será el principal desafío del Gobierno a la vuelta de las vacaciones. En el Congreso, más de 30 leyes esperan su tramitación a partir de septiembre.

Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz

Los desafíos de la legislatura | Europa Press

Publicidad

Ángel Carreira
Actualizado:
Publicado:

El Gobierno encara el reinicio del curso político con tareas pendientes en el Congreso de los Diputados, donde 30 leyes deberán tramitarse a partir de septiembre en un contexto de desconfianza en las negociaciones para sacar adelante los apoyos.

El principal reto será reunir los apoyos de los grupos parlamentarios para los presupuestos de 2026, comprometidos por el presidente del Gobierno. El PP asegura que no se han iniciado los trámites previos y ha presentado una proposición que insta al Gobierno a hacerlo a la mayor brevedad.

Varios socios de investidura han lanzado mensajes de alerta sobre los Presupuestos Generales del Estado. Carles Puigdemont ha advertido de que en otoño ocurrirán cosas “nunca vistas” y Podemos considera una excusa la intención de tramitar los presupuestos. ERC ha condicionado su apoyo a que haya avances en los compromisos adquiridos, como la financiación autonómica.

El pacto climático y la reducción de jornada, claves del nuevo curso

Entre las leyes pendientes de tramitación está la reducción de la jornada laboral, uno de los principales proyectos de Yolanda Díaz. El ministro Bolaños espera que se pueda aprobar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dejará en manos de la Fiscalía la instrucción de casos penales. También está pendiente el decreto antiapagones, que recibió un no de la cámara baja.

En septiembre, el Gobierno tiene previsto detallar el pacto de Estado contra el cambio climático que anunció Sánchez durante su visita a los incendios. Para la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, sería “irresponsable” que los grupos no lo apoyaran.

Reunión entre Otegi y Junqueras

Este lunes, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se han reunido en San Sebastián para analizar la situación política actual de España ante el inicio del curso político y los escenarios que pueden darse en los próximos meses. Este encuentro se enmarca dentro de la ronda de contactos que EH Bildu está manteniendo con diferentes fuerzas políticas. Ha servido para reforzar el "acuerdo estratégico" dentro de la izquierda independentista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La Princesa Leonor realizará más de 50 horas de vuelo en su último curso de formación militar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), a 21 de agosto de 2025,

Publicidad

España

Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz

Los nuevos presupuestos, la gran incógnita del curso político ante la desconfianza entre los socios

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo comparece tras la reunión del Comité de Dirección del PP celebrada este lunes en la sede de la calle Génova

Feijóo propone crear un registro nacional de pirómanos en un plan de 50 medidas para combatir los incendios

Imagen de archivo de Pedro Sánchez y Grande-Marlaska en una visita en Extremadura por el incendio de Jarilla

Se reanuda la actividad política esta semana con la comparecencia de varios ministros en el Senado con motivo de los incendios

Imagen de archivo de Sara Aagesen
Incendios España

El PSOE amenaza a quienes no acepten el Pacto de Estado y el PP denuncia que está "vacío de contenido"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Logroño.
Polémica incendios

El PP acusa al gobierno de "incompetencia" y el PSOE insiste en su "obsesión" con Pedro Sánchez

Un efectivo contra incendios trabaja en las tareas de extinción en León.
Incendios forestales

Alcaldes de zonas arrasadas se quejan de que la investigación de la Fiscalía haya puesto el foco sobre ellos

Varios regidores municipales denuncian falta de recursos frente a las dudas planteadas por el ministerio público acerca de sus planes de prevención.

Bolaños se reúne con el presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante
Incendios

Se aviva la bronca entre los políticos por la gestión de los incendios: "Ninguna comunidad ha pedido la emergencia nacional"

Cuando todavía hay múltiples fuegos sin controlar, miles de hectáreas calcinadas, los políticos confrontan por la gestión y la coordinación de esta emergencia.

Sánchez en Asturias

Sánchez arropa a la directora de Protección Civil tras los ataques del PP: "Ha estado al pie del cañón"

Imagen de archivo de Pedro Sánchez y Ursula Von der Leyen, durante la Cumbre del MED9.

Von der Leyen promete apoyo europeo a España tras la ola de incendios

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), a 21 de agosto de 2025,

La Princesa Leonor realizará más de 50 horas de vuelo en su último curso de formación militar

Publicidad