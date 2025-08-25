Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Feijóo propone crear un registro nacional de pirómanos en un plan de 50 medidas para combatir los incendios

Alberto Núñez Feijóo vuelve a reunir este lunes a su Comité de Dirección para dar inicio al nuevo curso político.

Luis Alcantud
Publicado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado la comparecencia refiriéndose a la situación que vive el país con los incendios forestales, la cual "todavía no podemos dar por superada". Durante las últimas dos semanas, tanto él como su partido ha estado trabajando en una propuesta.

Con el arranque del nuevo curso político, el PP continúa con sus ataques hacia el PSOE, donde el gallego ha afirmado que "el Gobierno Central ha fallado en su prevención" al no "poner los medios disponibles para que la crisis no tuviese la intensidad que hemos vivido". Tacha al Ejecutivo de haber estado "paralizado, ausente" y prevé ""que la situación va a empeorar en otoño".

Ante esta situación ha presentado un plan con 50 medidas de "ayuda inmediata a las personas afectadas, reparaciones y reconstrucción de los pueblos, el patrimonio forestal y la recuperación de empleos y preparación ante futuros eventos".

Ha afirmado que este 'Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención para el medio rural y forestal' será enviado a las Cortes. En su declaración ha explicado parte de estas medidas que tiene como objetivo "dar atención ágil a las personas afectadas", así como recuperar lo destruido por el fuego, garantizar "en la medida de lo posible que esto no vuelva a ocurrir".

El plan

De las 50 medidas ha comunicado que solo va a explicar 15. El líder del PP ha hecho hincapié en dos. Una de ellas se trataría de "crear un registro nacional de pirómanos", puesto que ante el número de detenidos (41) e investigados (127) por provocar incendios, tanto su equipo como él propone esta medida donde el pirómano estará obligado a "utilizar pulseras telemáticas de localización".

Otra de las medidas en las que ha puesto el foco en "objetivar" criterios con el fin de poder abordar de forma automática "las emergencias bajo el liderazgo de profesionales" para así poder "garantizar la rapidez y seguridad de los ciudadanos". Con todos los medios, es decir, de las Comunidades Autónomas, la Unidad Militar de Emergencia (UME), de los medios adicionales del Ejercito de España y la "coordinación para activar los medios europeos", ha concretado.

La ola de incendios copa la actualidad política después de calcinar 350.000 hectáreas, principalmente en las comunidades gobernadas por el PP, que tienen las competencias de prevención y extinción de estas catástrofes. La presión ha sido creciente sobre los barones del PP, especialmente sobre el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco.

Sigue en directo la declaración del líder del PP, en streaming.

