Margarita Robles señala a las comunidades autónomas por la oleada de incendios: "No han asumido sus obligaciones en muchísimos casos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que las comunidades autónomas "no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos" ante la oleada de incendios forestales. Unas palabras que avivan el cruce de acusaciones constante entre Gobierno y presidentes autonómicos, especialmente los de Galicia y Castilla y León, dirigidos por el PP.

Este martes, Margarita Robles acudirá al Senado para informar del trabajo de la UME y las Fuerzas Armadas contra los incendios forestales, un trabajo del que dijo sentirse "muy orgullosa" porque "desde que el primer momento han estado a la altura de las circunstancias". En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la Brigada Guadarrama XII, en la base militar 'El Goloso' (Madrid), aseguró que "aunque no es momento de entrar en debates", si quiere "hacer una llamada a la responsabilidad" y "a la conciencia de los dirigentes autonómicos que ellos saben perfectamente cuál fue la situación". Así, se refería a las palabras del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cuando, según la ministra, "decía que se no se dejaba al ejército intervenir en Galicia". "Yo pido que en la política haya honestidad y que no se falte a la verdad", agregó.

Varios ministros, como Isabel Rodríguez o Diana Morant, aseguran que los presidentes autonómicos intentan “escurrir el bulto”. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acusa a los del PP de “escaparse siempre, no asumir responsabilidades y culpar al adversario de ello”.

Además, la titular de Defensa ha deslizado la idea de que la gestión de los presidentes puede deberse a una “influencia” de Génova y de Feijóo. A esto, el líder del PP ha respondido en rueda de prensa acusando a la ministra de Defensa de “intentar evitar sus propias responsabilidades”. "No esperaba que la ministra de Defensa tuviese esa valoración; desde luego, no es la que le traslada a los presidentes autonómicos en privado y me sorprende", aseguraba el líder de los populares.

La propuesta de Feijóo

Por su parte, el líder de los populares ha anunciado hoy un plan de 50 medidas contra los incendios y para la reconstrucción de las zonas afectadas. En rueda de prensa en la sede de los populares, Alberto Núñez Feijóo ha presentado algunas de estas medidas: como la creación de un registro nacional de pirómanos o un paquete extraordinario de ayudas y medidas fiscales para los afectados.

Feijóo asegura que con este plan de medidas contra los incendios el Partido Popular vuelve a adelantarse al Gobierno, al que acusa de inacción, de falta de prevención y de estar “paralizado”. Además, insiste en que el Ejecutivo no ha puesto todos los medios a disposición de las comunidades afectadas por el fuego: “Es obvio que el gobierno ha fallado en su prevención. No ha puesto todos los medios disponibles para que la crisis no tuviese esta intensidad. Ha habido falta de planificación”. Y ahora, dice, con miles de hectáreas calcinadas el gobierno sigue sin actuar y está centrado en buscar culpables.

