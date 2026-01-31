Donald Trump, acusado de violar a una menor de 13 años: "Le mordió y este le golpeó en la cara..."

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha sido acusado de violación por una mujer que aseguró haber sido obligada a practicar sexo oral con el magnate hace 35 años, cuando ella todavía era menor de edad. Una noticia que ha visto la luz después de que el Departamento de Justicia de EE.UU desclasificara más archivos del caso Epstein en el que se ve involucrado el líder republicano.

Una niña de 13 años habría sido obligada a practicarle sexo oral

Según se recoge en los documentos, una mujer admite que una amiga suya "fue presuntamente obligada a practicar sexo oral al entonces empresario Donald Trump hace aproximadamente 35 años en Nueva Jersey", y además sostiene que la víctima reaccionó en ese momento "mordiendo a Trump" y que "recibió un golpe en la cara".

"Mordió a Trump durante el acto y este le golpeó en la cara"

La propia denunciante también dejó claro que ella misma fue abusada por Jeffrey Epstein. Fue el FBI quien recopiló todos estas denuncias, las cuales no están contrastadas ya que muchas de las presuntas víctimas no han podido probar las acusaciones o directamente desaparecieron.

En estos archivos el nombre de Donald Trump aparece hasta en 86 ocasiones, y se detalla que tuvieron lugar "grandes orgías" organizadas por Epstein en las que había "jóvenes y modelos de Victoria's Secret" y donde estaban presentes el propio Trump y el expresidente Bill Clinton. En la denuncia de otra mujer se ve involucrado directamente Donald Trump Jr, hijo del presidente, quien fue acusado de mantener relaciones sexuales con ella en una fiesta.

Ante estas noticias, el fiscal general de Estados Unidos ha dejado claro que con esta desclasificación de archivos "concluye el proceso de revisión" de toda la documentación.

Musk, a Epstein: "¿Qué día será la fiesta más salvaje en tu isla?"

Por otra parte, en un correo electrónico intercambiado en 2012 entre Elon Musk y el financiero Jeffrey Epstein, el empresario preguntó: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", una frase que ha reavivado la polémica en torno a las relaciones del entorno de Epstein.

El correo forma parte de un intercambio previo en el que Epstein preguntaba a Musk cuántas personas viajarían para preparar el helicóptero a su isla privada. El fundador de Tesla respondió que solo "Talulah y yo", en referencia a Talulah Riley, actriz y escritora británica que estuvo casada con Musk en dos ocasiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.