Santiago Abascal tilda a Pilar Alegría de "mujer objeto" y ella responde: “Ojalá se queden solos”

Desde que dejó sus cargos como portavoz del Gobierno y como ministra de Educación, no hay día que Pilar Alegría no haya recorrido algún pueblo de Aragón.

Está completamente volcada en las elecciones que se celebrarán el próximo 8 de febreroy cuya campaña arranca la semana que viene. Antes de visitar este miércoles el municipio de Sarrión, Alegría se ha grabado un vídeo y lo ha publicado en sus redes sociales para contestar los ataques machistas lanzados en las últimas horas por Santiago Abascal.

En un mitin en Utebo (Zaragoza) para presentar a los candidatos del partido para las elecciones, el líder de Vox arremetió contra la candidata socialista y contra las políticas feministas del PSOE y del Gobierno. Frente al auditorio Abascal tachó a Alegría de “mujer objeto” puesto por Sánchez.

“¿En qué consiste el feminismo de Pedro Sánchez? ¿En que aumenten las violaciones? ¿O en poner a una señora como mujer objeto de candidata en Aragón? ¿Con poner a una mujer ya son feministas?", aseguró Abascal, sin provocar grandes apoyos entre el auditorio.

Alegría no ha esperado ni 24 horas para responderle. A través de su cuenta de Twitter ha denunciado el “evidente machismo y misoginia” de Abascal. “Esta vez me ha tocado a mí, pero es verdad que cada día le toca a muchas mujeres que sufren agresiones verbales, físicas, soportan humillaciones y vejaciones”, ha criticado.

Asegura Alegría que el “ataque personal” que le ha lanzado Abascal la ha llevado a una reflexión sobre la “degradación y la deshumanización de la vida política” y ha deseado que la campaña electoral, que arranca el próximo viernes, “no siga por estos derroteros, ni en público ni en el ruin anonimato digital”.

Además ha celebrado la falta de aplausos del auditorio ante “su provocación zafia y su insulto”. “Hay un triste silencio y vergonzante que se apodera del auditorio” ha asegurado. “Las caras son un poema, muestra de que sus votantes son mas sensatos que él”, zanjaba.

“Apoyo” de sus compañeros de partido y Gobierno

El presidente del Gobierno ha sido uno de los primeros que ha respaldado a su exportavoz. A través de sus redes sociales, Sánchez le ha mostrado todo su apoyo. “Frente al machismo y el odio de la ultraderecha, más igualdad, más respeto y más democracia. España es mucho mejor que sus insultos”, escribía.

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mostrándose como el “dique de contención” y definiendo las declaraciones de Abascal como un “machismo deleznable”.

Para la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, las declaraciones del presidente de Vox son “machismo en estado puro” y para la secretaria de Organización, Rebeca Torró, es “misógino e intolerable”. “El machismo de Vox no sorprende. Lo grave es que el PP haya elegido blanquearlos”, ha reprochado a los populares.

