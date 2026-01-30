Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lo que no se vio del funeral por las víctimas de Adamuz: detalles, gestos y la confusión en el protocolo

El protocolo indicaba que solo los Reyes saludarían a las víctimas, ningún representante político.

El rey Felipe y la Reina Letizia en el funeral

Los momentos llamativos del funeral por las víctimas de Adamuz | EFE

Más de cuatro mil personas asistieron ayer al funeral de Huelva por las víctimas de Adamuz. El Pabellón de deportes Carolina Marín fue el lugar escogido para rendir homenaje a las víctimas y acompañar a los familiares. Ellos fueron los verdaderos protagonistas pero hubo varios detalles, gestos voluntarios e involuntarios, que hoy, 24 horas después, llaman la atención.

Por ejemplo, la manera de acceder al recinto. Mientras el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entraron por la puerta principal pasando junto a las víctimas y sus familiares, los ministros que acudieron en representación del gobierno central, María Jesús Montero, Luis Planas y Ángel Víctor Torres, accedieron por la puerta lateral y de ahí se dirigieron directamente a la zona de autoridades.

Aunque el gesto más comentado hoy tiene que ver con el saludo a las víctimas. El protocolo pactado indicaba que solo los Reyes saludarían a las víctimas y a sus familiares, ningún representante político. Sin embargo, al terminar la misa y mientras don Felipe y doña Letizia hablaban con los afectados, las cámaras pudieron captar cómo se acercaban el presidente de la Junta de Andalucía y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. Muchas de las víctimas y sus familiares lo aplaudieron pero, al estar saltándose lo acordado, los responsables de protocolo de la Junta y de Casa Real tuvieron que actuar. Se acercaron a Moreno y a Miranda para informarles de que tenían que retirarse y ambos accedieron.

Los Reyes siguieron saludando y hablando con todas las víctimas que se acercaron. Estuvieron casi una hora tratando de mostrarles su respeto, cariño y cercanía, con el objetivo de que se sintieran arropados. Doña Letizia, por ejemplo, se agachó durante varios minutos a escuchar a varias de las víctimas y don Felipe recibió una carta de uno de los niños heridos que había perdido a su abuela en el accidente.

Ausencia de Sánchez

También ha sido muy comentada la ausencia del presidente del Gobierno. Desde Moncloa lo justifican asegurando que no suele acudir a ceremonias religiosas. Hoy todos los ministros preguntados han respaldado su decisión asegurando que el gobierno estuvo lo suficientemente representado. "El presidente del Gobierno está dando la cara” ha dicho el ministro Óscar López al tiempo que ha defendido“el ejemplo de empatía con las víctimas” que, a su juicio, está mostrando Sánchez. “El Gobierno ha estado en todo este tiempo acompañando", ha añadido la vicepresidenta Montero, que si acudió al funeral.

Para el PP, sin embargo, la ausencia de Sánchez demuestra una absoluta "falta de humanidad". Creen que no hay ninguna justificación para que el presidente no acudiera a Huelva. “Debiera haber acompañado a las víctimas, pero prefirió esconderse en la Moncloa”, ha criticado el secretario general del PP, Miguel Tellado.

