Un correo desclasificado revela que Musk preguntó a Epstein: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?"

El mensaje forma parte de millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia, que no implican al magnate en delitos vinculados al caso Epstein.

Imagen de archivo de Musk y de Epstein.

Imagen de archivo de Musk y de Epstein.

Irene Delgado
Publicado:

Un correo electrónico intercambiado en 2012 entre Elon Musk y el financiero Jeffrey Epstein ha salido a la luz tras una desclasificación masiva de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En el mensaje, el empresario pregunta: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", una frase que ha reavivado la polémica en torno a las relaciones del entorno de Epstein.

El correo forma parte de un intercambio previo en el que Epstein preguntaba a Musk cuántas personas viajarían para preparar el helicóptero a su isla privada. El fundador de Tesla respondió que solo "Talulah y yo", en referencia a Talulah Riley, actriz y escritora británica que estuvo casada con Musk en dos ocasiones.

Estos mensajes ponen de manifiesto la existencia de una relación entre ambos, aunque no aclaran si el empresario llegó a visitar la isla privada del financiero, acusado de tráfico sexual de menores.

La posición pública de Musk

Elon Musk ha declarado públicamente que Epstein "intentó acercarse" a él, pero ha asegurado que nunca visitó la isla y que cualquier insinuación en ese sentido es "categóricamente falsa". Hasta el momento, los documentos difundidos no contienen indicios ni acusaciones directas que vinculen al magnate con los delitos por los que Epstein fue investigado.

No es la primera vez que el nombre de Musk aparece en los archivos relacionados con Epstein, si bien el contenido divulgado hasta ahora ha quedado circunscrito al ámbito de la controversia pública.

Una desclasificación masiva

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció este viernes la publicación de unos tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el caso Epstein. Blanche aseguró que no se censurará ninguna de las 180.000 nuevas imágenes incluidas en la desclasificación.

La publicación responde a la obligación legal de hacer públicos todos los documentos vinculados al caso del millonario, con el objetivo de que la ciudadanía conozca los detalles de los crímenes de Epstein, quien fue condenado por pagar por sexo con una menor y se suicidó en prisión en 2019, cuando esperaba ser juzgado por cargos más graves de tráfico de menores.

