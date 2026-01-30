Podemos se abre a negociar el traspaso de inmigración a Cataluña solo cuando el Gobierno culmine la regularización

Hace cuatro meses, el Congreso tumbó el intento de Pedro Sánchez de entregar las competencias sobre inmigración a Cataluña, como le había exigido Puigdemont.

El motivo por el que Moncloa no pudo cumplir con la exigencia de Puigdemont es que Podemos se negó con el voto de sus cuatro diputados. En aquel momento, Podemos consideraba que el texto del acuerdo entre PSOE y Junts era "abiertamente racista".

Esta semana, con la regularización masiva de inmigrantes, el papel de Podemos ha estado más que nunca en la palestra. Con dicha medida, Sánchez pretendería que esos mismos cuatro diputados olviden sus acusaciones de racismo y acepten votar a favor del traspaso de la competencia a Cataluña, todo ello con el fin de satisfacer a Puigdemont. Parece que estarían un poco más cerca de conseguirlo.

Este mismo viernes, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado de que su partido solo negociará el traspaso de la competencia de inmigración a Cataluña cuando el Gobierno termine de acometer la regularización masiva de migrantes acordada con la formación morada. "Primero regularización, primero, derechos", ha respondido Belarra en los pasillos del Congreso tras ser preguntada sobre si está dispuesta a sentarse con Junts para pactar la propuesta de los independentistas catalanes para la transferencia de inmigración en Cataluña, una de sus exigencias al Ejecutivo, con el que ha roto relaciones. Señala Belarra que "a nosotras ya no nos valen las promesas vacías porque este Gobierno ha demostrado en numerosas ocasiones que promete y no cumple".

No solo el preámbulo era "racista"

Belarra ha garantizado que si el Gobierno cumple, su partido no tendrá "ningún problema" con las delegaciones de competencias a las comunidades autónomas, aunque ha puntualizado que, en el caso del traspaso a Cataluña que reclama Junts, Podemos solo negociará un texto "sin racismo" en el preámbulo y en el resto de la iniciativa "Todo esto hay que cambiarlo, pero desde luego Podemos estará disponible para negociar", ha recalcado Belarra, incidiendo en que la política migratoria no puede estar basada solo en la represión contra las migrantes.

