Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Negociaciones

Podemos se abre a negociar el traspaso de inmigración a Cataluña solo cuando el Gobierno culmine la regularización

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado de que su partido solo negociará el traspaso de la competencia de inmigración a Cataluña cuando el Gobierno termine de acometer la regularización masiva de migrantes acordada con la formación morada.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso vota la convalidación o derogación de los decretos leyes que incluyen, por un lado, la prórroga de las ayudas al transporte público, y por otro, las medidas de 'escudo social' y la revalorización de las pensiones para 2026. El Gobierno afronta esta cita sin apoyos asegurados, ya que tanto el PP como Junts n...

Podemos se abre a negociar el traspaso de inmigración a Cataluña | EUROPAPRESS

Publicidad

Hace cuatro meses, el Congreso tumbó el intento de Pedro Sánchez de entregar las competencias sobre inmigración a Cataluña, como le había exigido Puigdemont.

El motivo por el que Moncloa no pudo cumplir con la exigencia de Puigdemont es que Podemos se negó con el voto de sus cuatro diputados. En aquel momento, Podemos consideraba que el texto del acuerdo entre PSOE y Junts era "abiertamente racista".

Esta semana, con la regularización masiva de inmigrantes, el papel de Podemos ha estado más que nunca en la palestra. Con dicha medida, Sánchez pretendería que esos mismos cuatro diputados olviden sus acusaciones de racismo y acepten votar a favor del traspaso de la competencia a Cataluña, todo ello con el fin de satisfacer a Puigdemont. Parece que estarían un poco más cerca de conseguirlo.

Este mismo viernes, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado de que su partido solo negociará el traspaso de la competencia de inmigración a Cataluña cuando el Gobierno termine de acometer la regularización masiva de migrantes acordada con la formación morada. "Primero regularización, primero, derechos", ha respondido Belarra en los pasillos del Congreso tras ser preguntada sobre si está dispuesta a sentarse con Junts para pactar la propuesta de los independentistas catalanes para la transferencia de inmigración en Cataluña, una de sus exigencias al Ejecutivo, con el que ha roto relaciones. Señala Belarra que "a nosotras ya no nos valen las promesas vacías porque este Gobierno ha demostrado en numerosas ocasiones que promete y no cumple".

No solo el preámbulo era "racista"

Belarra ha garantizado que si el Gobierno cumple, su partido no tendrá "ningún problema" con las delegaciones de competencias a las comunidades autónomas, aunque ha puntualizado que, en el caso del traspaso a Cataluña que reclama Junts, Podemos solo negociará un texto "sin racismo" en el preámbulo y en el resto de la iniciativa "Todo esto hay que cambiarlo, pero desde luego Podemos estará disponible para negociar", ha recalcado Belarra, incidiendo en que la política migratoria no puede estar basada solo en la represión contra las migrantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Óscar Puente, sobre su gestión de los accidentes de tren: "He asumido riesgos y seguramente cometeré errores"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado

Publicidad

España

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso vota la convalidación o derogación de los decretos leyes que incluyen, por un lado, la prórroga de las ayudas al transporte público, y por otro, las medidas de 'escudo social' y la revalorización de las pensiones para 2026. El Gobierno afronta esta cita sin apoyos asegurados, ya que tanto el PP como Junts n...

Podemos se abre a negociar el traspaso de inmigración a Cataluña solo cuando el Gobierno culmine la regularización

Publicación de Hazte Oír en un diario neoyorquino

Hazte Oír expone en un diario neoyorquino los casos de corrupción que "acorralan" a Sánchez

ExFiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz

Álvaro García Ortiz paga los 10.000 euros de indemnización al novio de Ayuso

A3 Noticias 2 (01-09-25) El presidente catalán Salvador Illa se reunirá este martes con Carles Puigdemont
Illa

Salvador Illa recibe el alta y continuará su recuperación desde casa

El rey Felipe y la Reina Letizia en el funeral
Adamuz

Lo que no se vio del funeral por las víctimas de Adamuz: detalles, gestos y la confusión en el protocolo

Pedro Sánchez se compromete con las víctimas de Adamuz y Gelida: "El Estado no va a mirar a otro lado, llegará hasta el final"
Mensaje Sánchez

Pedro Sánchez se compromete con las víctimas de Adamuz y Gelida: "El Estado no va a mirar a otro lado, llegará hasta el final"

El presidente del Gobierno asegura que las instituciones no dejarán solas a las familias afectadas y reitera el compromiso de buscar respuestas.

Miguel Tellado
Miguel Tellado

El PP reprocha a Pedro Sánchez su ausencia en el Senado y en el funeral por las víctimas de Adamuz: "Prefirió esconderse en la Moncloa"

Miguel Tellado ha reprochado la ausencia del presidente del Gobierno tanto en el Senado como en el funeral religioso por las víctimas del accidente de tren en Adamuz.

La investigada Carmen Pano a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el ‘caso hidrocarburos’, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España).

Carmen Pano reitera que llevó 90.000 euros a Ferraz: "Aldama me dijo que tenía un sobre que, bueno…"

Rifirrafe en X entre Pedro Sánchez y Elon Musk

Rifirrafe en X entre Pedro Sánchez y Elon Musk: "Marte puede esperar, la humanidad no"

Candidatos de las elecciones de Aragón 2026

Estos son todos los candidatos de las elecciones de Aragón 2026

Publicidad