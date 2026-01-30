Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hazte Oír expone en un diario neoyorquino los casos de corrupción que "acorralan" a Sánchez

Se trata de la última acción internacional de la asociación, que está personada en varios procesos judiciales en España como los que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno.

Publicación de Hazte Oír en un diario neoyorquino

Pedro Callejas
Publicado:

La asociación Hazte Oír continúa con su campaña en el extranjero para "internacionalizar" algunos de los casos de corrupción que afectan al presidente del Gobierno y en los que están personados como acusación popular en España.

Su última acción ha consistido en publicar en un diario de Nueva York un artículo que "expone los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez" y que además "señala al eje Zapatero-Maduro", señalan en un comunicado.

El artículo, publicado en la página 21 del periódico, lleva por titular: "Pedro Sánchez en el centro de una crisis creciente: Acusaciones de corrupción y vínculos de Zapatero con Maduro". Acompaña la noticia una fotografía de la famosa lona que la organización colocó en Madrid y por la que el PSOE les ha denunciado.

En esa lona se enumeran algunos de los casos de corrupción que afectan tanto al PSOE como al entorno familiar del presidente del Gobierno y en los que Hazte Oír se ha personado como acusación popular. Entre ellos están el caso Koldo, el fraude de hidrocarburos, la investigación a la mujer del presidente, Begoña Gómez, o la causa contra su hermano, David Sánchez, que tiene ya fecha de juicio.

En el artículo se menciona también la reciente condena al Fiscal General del Estado, donde también estaban personados juntos a otras acusaciones. "El episodio más perjudicial desde el punto de vista institucional se refiere a la Fiscalía General del Estado. En un hecho prácticamente sin precedentes en Europa Occidental, la máxima autoridad fiscal de España ya ha sido condenada por mala praxis relacionada con la divulgación de información confidencial en un caso políticamente delicado", reza el texto.

Se alude también al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus vínculos con Maduro. Un asunto que, por ahora, no está bajo investigación. Recientemente, Hazte Oír ha presentado una querella contra Zapatero ante la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha rechazado abrir una investigación por el momento, pero su equipo jurídico ha presentado ya una ampliación de esa querella.

