Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela

La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha propuesto una ley de amnistía general para "reparar las heridas" que ha dejado la confrontación política en su país. Esta ley de amnistía pretende beneficiar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad.

En el acto de inicio del año judicial celebrado en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Rodríguez encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las "próximas horas" presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Asimismo, ha pedido la "máxima colaboración" al cuerpo legislativo para su aprobación.

Tal y como ha declarado Delcy en dicho acto, espera que esta ley "sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política" y para "reencauzar la convivencia entre los venezolanos".

La líder chavista indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos. Además, la funcionaria pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en un centro social y deportivo.

Esta propuesta la ha dado a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hablara del cierre de una "cámara de torturas" en la capital venezolana. El Helicoide, que es la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana, ha sido señalado como un centro de "torturas" por opositores y activistas defensores de derechos humanos.

Presión de Estados Unidos

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado aseguró que la ley de amnistía general es "producto de la presión real" de Estados Unidos y dijo que espera que se haga realidad.

Asimismo, la opositora señaló que en Venezuela "hay presos políticos que llevan 23 años en prisión" y hay otros "que están desaparecidos". Tal y como detallan desde la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 771 presos políticos.

Feijóo celebra la amnistía en Venezuela, pero lamenta la falta de presión de España

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el anuncio de una ley de amnistía general en Venezuela, una medida que vincula a una "orden de Estados Unidos" y que, dice, "debió" adoptarse "hace mucho tiempo con la presión" que, en su opinión, "nunca llegó" por parte del Gobierno de España.

Feijóo cree que la propuesta de la presidenta encargada de Venezuela de sacar adelante una amnistía no nace de la "convicción", sino de una "orden de Estados Unidos".

Según el líder de la oposición, "Venezuela es un país mejor sin Maduro y Venezuela será un país mejor con Edmundo González y María Corina Machado". Asegura que en lo que llega ese momento hay que celebrar que "la dictadura haga ahora por orden de Washington lo que debió hacer hace mucho tiempo con la presión que nunca llegó del Gobierno de España".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.