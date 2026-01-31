Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Venezuela

Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela

Rodríguez asegura que esa propuesta de ley servirá "para reparar las heridas" que ha dejado la confrontación política y pretende cerrar el Helicoide.

Imagen de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela | EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha propuesto una ley de amnistía general para "reparar las heridas" que ha dejado la confrontación política en su país. Esta ley de amnistía pretende beneficiar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad.

En el acto de inicio del año judicial celebrado en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Rodríguez encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las "próximas horas" presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Asimismo, ha pedido la "máxima colaboración" al cuerpo legislativo para su aprobación.

Tal y como ha declarado Delcy en dicho acto, espera que esta ley "sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política" y para "reencauzar la convivencia entre los venezolanos".

La líder chavista indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos. Además, la funcionaria pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en un centro social y deportivo.

Esta propuesta la ha dado a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hablara del cierre de una "cámara de torturas" en la capital venezolana. El Helicoide, que es la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana, ha sido señalado como un centro de "torturas" por opositores y activistas defensores de derechos humanos.

Presión de Estados Unidos

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado aseguró que la ley de amnistía general es "producto de la presión real" de Estados Unidos y dijo que espera que se haga realidad.

Asimismo, la opositora señaló que en Venezuela "hay presos políticos que llevan 23 años en prisión" y hay otros "que están desaparecidos". Tal y como detallan desde la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 771 presos políticos.

Feijóo celebra la amnistía en Venezuela, pero lamenta la falta de presión de España

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el anuncio de una ley de amnistía general en Venezuela, una medida que vincula a una "orden de Estados Unidos" y que, dice, "debió" adoptarse "hace mucho tiempo con la presión" que, en su opinión, "nunca llegó" por parte del Gobierno de España.

Feijóo cree que la propuesta de la presidenta encargada de Venezuela de sacar adelante una amnistía no nace de la "convicción", sino de una "orden de Estados Unidos".

Según el líder de la oposición, "Venezuela es un país mejor sin Maduro y Venezuela será un país mejor con Edmundo González y María Corina Machado". Asegura que en lo que llega ese momento hay que celebrar que "la dictadura haga ahora por orden de Washington lo que debió hacer hace mucho tiempo con la presión que nunca llegó del Gobierno de España".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Trump propone a Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal

Imagen de Kevin Warsh

Publicidad

Mundo

Imagen de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela

Imagen del príncipe Andrés

El caso Epstein vuelve a salpicar a la realeza europea: nuevas fotos comprometedoras del expríncipe

Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca

Donald Trump, acusado de violar a una menor de 13 años: "Le mordió y este le golpeó en la cara..."

Imagen de archivo de Musk y de Epstein.
Caso Epstein

Un correo desclasificado revela que Musk preguntó a Epstein: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?"

ICE
ICE

El Departamento de Justicia amplía la investigación federal por la muerte de Alex Pretti

Imagen de Donald Trump y de Epstein
CASO EPSTEIN

EEUU publica nueva documentación del caso Epstein de contenido pornográfico fuera de plazo

En total son tres millones y medio de archivos de los que el departamento de justicia ordenó censurar las imágenes de todas las mujeres que aparecían en ellas porque tienen el tratamiento de víctimas, pero no se han censurado las de personalidades, ni políticos.

Imagen de archivo de la mano de una mujer y de un bebé.
Reproducción asistida

Una pareja de raza blanca denuncia a una clínica de fertilidad tras dar a luz a una bebé negra

La madre descubrió tras el parto que la bebé no era genéticamente suya.

Tiburón, imagen de archivo

Muere un adolescente de 13 años tras sufrir un ataque de tiburón: "Tenía una lesión bastante extensa"

Imagen de Elaine y Malcolm Richmond

Muere una pareja durante sus vacaciones en Maldivas con cinco días de diferencia

Imagen del cementerio y memorial infantil de Cighid.

Investigan la muerte de 500 niños con discapacidad por trato inhumano en un centro estatal rumano

Publicidad