Feijóo pide a la UE esclarecer los accidentes ferroviarios y revisar los fondos destinados al tren

El líder del PP solicita a la Comisión Europea apoyo para investigar las causas y fiscalizar el uso de las ayudas comunitarias en seguridad ferroviaria.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez FeijóoEFE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este sábado en Zagreb la implicación de la Comisión Europea en el esclarecimiento de los recientes accidentes ferroviarios registrados en España y una revisión del destino de los fondos europeos asignados al sistema ferroviario español. La petición fue trasladada tras un encuentro informal celebrado en la capital croata.

En una declaración en vídeo remitida a los medios después del fin de la reunión, Feijóo afirmó que "España vive la peor crisis ferroviaria de su historia" y acusó al Gobierno de incrementar la incertidumbre "con las mentiras que está trasladando". A su juicio, la gravedad de la situación exige una respuesta europea para esclarecer lo ocurrido y garantizar el correcto uso de los recursos comunitarios.

Investigación europea y control de fondos

El líder del PP detalló que su primera petición a las instituciones comunitarias es que impulsen el esclarecimiento de "las causas de una de las mayores tragedias ferroviarias de Europa". En este sentido, defendió que la Comisión Europea puede desempeñar un papel relevante en la supervisión técnica y en la exigencia de explicaciones sobre los fallos que han derivado en los siniestros.

Feijóo reclamó también una revisión exhaustiva de los fondos europeos destinados al ferrocarril español. Según explicó, Adif es el principal receptor de estas ayudas, pero, a su juicio, no existe claridad suficiente sobre su destino en materia de mantenimiento y seguridad. "No sabemos qué se ha hecho con este dinero en lo que se refiere a mantenimiento y seguridad", aseguró el dirigente popular.

El presidente del PP añadió también una tercera demanda dirigida a las autoridades comunitarias: la necesidad de flexibilizar las reglas presupuestarias para que un futuro Gobierno en España pueda afrontar las inversiones necesarias para recuperar la seguridad del sistema ferroviario. En este punto, subrayó que la situación actual no debe limitar la capacidad de actuación del próximo Ejecutivo.

"España y los españoles no tienen la culpa de la negligencia de su Gobierno", concluyó Feijóo, insistiendo en que el refuerzo de la seguridad ferroviaria debe ser una prioridad compartida entre las instituciones nacionales y europeas. Durante su estancia en Zagreb, el líder del PP también ha mantenido varias reuniones bilaterales con dirigentes conservadores y jefes de Gobierno afines a su ideología política.

