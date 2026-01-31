Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Homicidio

Asesina presuntamente a su madre con 20 puñaladas y hiere a su padre en Algeciras, Cádiz

La mujer murió tras ser agredida con arma blanca. Su marido está ingresado y recibe atención por heridas de carácter grave.

Foto de archivo de la Polic&iacute;a Nacional

Foto de archivo de la Policía NacionalEuropa Press

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

En Algeciras, Cádiz, la Policía Nacional está investigando el asesinato de una mujer, de 75 años, que murió tras ser agredida con arma blanca, presuntamente por su hijo. Precisamente, su hijo de 45 años, que cuenta con numerosos antecedentes penales, problemas con las drogas y de salud mental, es el principal sospechoso de la muerte de su madre. Así lo ha detallado el diario 'El Mundo'. Según las fuentes judiciales a las que ha podido acceder el mismo diario, la víctima presentaba 20 puñaladas en la zona del cuello.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar anoche alrededor de las 23:00 horas en un domicilio familiar de la localidad. Además de la víctima mortal, el marido de la mujer, de 76 años, resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Punta de Europa, donde permanece ingresado recibiendo atención por heridas de carácter grave. Pese a las heridas, su vida no corre peligro.

Agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de este suceso desde el primer momento y activaron el dispositivo policial y judicial correspondiente. Las diligencias iniciadas apuntan como presunto autor al hijo mayor de edad de la pareja, quien aún se encuentra en búsqueda por parte de las autoridades. Las investigaciones policiales continúan activas para el total esclarecimiento de los hechos y la localización del presunto agresor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El PP creará una comisión de investigación en el Senado sobre el accidente de Adamuz

Juanma Moreno y Feijóo a su llegada al funeral en Huelva

Publicidad

Sociedad

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Detienen a un hombre de 49 años acusado de la muerte de otro varón en Sabadell

contaminación lumínica

Altos niveles de contaminación en el aire que se respira en Erandio, Vizcaya

Foto de archivo de la Policía Nacional

Asesina presuntamente a su madre con 20 puñaladas y hiere a su padre en Algeciras, Cádiz

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil
Moncloa

Sancionan a un guardia civil que se emborrachó en la Moncloa y le enseñó el culo al escolta de Sánchez

Efemérides de hoy 31 de enero de 2026: La OMS visita el mercado de Wuhan
Efemérides

Efemérides de hoy 31 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 31 de enero?

Espectacular defensa de una comerciante a un atracador armado con un hacha
Atraco

Espectacular respuesta de una comerciante a un atracador armado con un hacha

El hombre entró en un establecimiento, que regentaba una mujer china, con un hacha. La dueña no dudó en defenderse con un palo de escoba y logró sacarlo del la tienda.

Imagen del Alvia accidentado tras el choque con el iryo en Adamuz, Córdoba
Accidente Adamuz

Muere Patricia, una onubense de 42 años que permanecía en la UCI tras el accidente de Adamuz

La mujer estaba ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba desde el pasado 18 de enero.

Primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital 'Andalucía frente al Acoso'

Andalucía propone fijar una edad mínima para usar las redes sociales y reforzar el protocolo contra el acoso escolar

Imagen del jamón ibérico robado

Vídeo: roba un jamón ibérico de un supermercado en Mallorca y lo devuelve medio comido

Coloca una baliza GPS para robar 300.000 euros a un joyero en Cádiz

Detenido un grupo criminal por colocar una baliza GPS para robar 300.000 euros a un joyero en Cádiz

Publicidad