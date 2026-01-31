Asesina presuntamente a su madre con 20 puñaladas y hiere a su padre en Algeciras, Cádiz

En Algeciras, Cádiz, la Policía Nacional está investigando el asesinato de una mujer, de 75 años, que murió tras ser agredida con arma blanca, presuntamente por su hijo. Precisamente, su hijo de 45 años, que cuenta con numerosos antecedentes penales, problemas con las drogas y de salud mental, es el principal sospechoso de la muerte de su madre. Así lo ha detallado el diario 'El Mundo'. Según las fuentes judiciales a las que ha podido acceder el mismo diario, la víctima presentaba 20 puñaladas en la zona del cuello.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar anoche alrededor de las 23:00 horas en un domicilio familiar de la localidad. Además de la víctima mortal, el marido de la mujer, de 76 años, resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Punta de Europa, donde permanece ingresado recibiendo atención por heridas de carácter grave. Pese a las heridas, su vida no corre peligro.

Agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de este suceso desde el primer momento y activaron el dispositivo policial y judicial correspondiente. Las diligencias iniciadas apuntan como presunto autor al hijo mayor de edad de la pareja, quien aún se encuentra en búsqueda por parte de las autoridades. Las investigaciones policiales continúan activas para el total esclarecimiento de los hechos y la localización del presunto agresor.

