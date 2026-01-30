Estos son todos los candidatos de las elecciones de Aragón 2026

El 8 de febrero serán las elecciones de Aragón 2026. Las segundas de este ciclo de comicios autonómicos, que empezaron en Extremadura y terminarán con Castilla y León y Andalucía. Ocho candidatos aspiran a la presidencia, aunque según las encuestas quien más posibilidades tendría de conseguirlo sería el actual presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón. Con cuántos escaños y con qué distancia es la gran pregunta, también lo es si habrá un descalabro del PSOE como pasó en Extremadura y un ascenso notable de Vox. Es importante tener en cuenta también el número de partidos que aspiran a un puesto en las Cortes, con una izquierda que llega muy dividida.

Jorge Azcón - PP

El candidato del Partido Popular y actual presidente del Gobierno de Aragón confía en revalidad su cargo. Jorge Azcón nació en Zaragoza en 1973 y estudió Derecho en la universidad de esta ciudad. También cuenta con un Máster en Urbanismo, pero donde ha centrado su carrera desde joven es en la política.

Se afilió muy joven a las Nuevas Generaciones del PP. En el año 2000 llegó al ayuntamiento de Zaragoza, como concejal. En las elecciones de 2019 fue candidato a la alcaldía, quedó en segundo lugar, pero fue investido alcalde tras lograr un pacto, terminando con años de gobiernos socialistas. En 2023 dio un paso más, fue elegido candidato a la presidencia de Aragón, ganó y tras un acuerdo con Vox fue nombrado presidente. Ese es el puesto que aspira a revalidar tras el 8 de febrero.

Pilar Alegría - PSOE

Alegría se estrena como líder del PSOE aragonés en esta cita con las urnas. Está al frente de la formación en la comunidad desde hace un año y esta será su prueba de fuego. Pilar Alegría es conocida a nivel nacional por ser portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que ha tenido durante poco más de dos años. Y que abandonó hace solo unos meses, cuando se convocaron las elecciones regionales.

Nació en Zaragoza en 1977. Está diplomada en Magisterio y cursó un máster en Estudios Avanzados en Educación Social en la Universidad Complutense de Madrid. En 2008 se estrenó como diputada nacional. En 2015 volvió a Aragón con un escaño en las Cortes, y fue consejera del Gobierno de Javier Lambán.

No es la primera vez que se mide en las urnas contra Jorge Azcón. Ya lo hizo en 2019 para lograr la alcaldía de Zaragoza, ganó pero no consiguió gobernar. En 2020 fue delegada del Gobierno de España en Aragón, puesto que mantuvo hasta julio de 2021 cuando Pedro Sánchez la nombró ministra de Educación y Formación Profesional.

Alejandro Nolasco - Vox

El candidato de Vox es Alejandro Nolasco. Es su segunda vez como candidato en las elecciones autonómicas. Tras las elecciones de 2023 llegó a un acuerdo con el PP que la formación de Abascal rompió apenas un año después. Nolasco tenía hasta entonces el cargo de Vicepresidente Primero y Consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia.

Nació en 1991 en Pamplona y es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es abogado y empezó su carrera política hace apenas siete años, con su afiliación a Vox en enero de 2019. Ese año fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Teruel.

Jorge Pueyo - Chunta Aragonesa

Pueyo es el candidato más joven. Nació en 1995, en Fonz, municipio de Huesca. Actualmente es representante en el Congreso de los Diputados por Sumar, escaño que obtuvo en las elecciones generales de 2023 donde su partido se presentó en coalición con Sumar, no ha sido en estas elecciones autonómicas.

Pueyo es abogado y ha sido presentador y colaborador en la televisión autonómica de Aragón. Muchas de sus intervenciones las ha realizado en aragonés, de hecho destaca su activismo lingüístico.

Tomás Guitarte - Teruel Existe

Nació en 1961, en Teruel, y eso ha marcado sin duda su forma de hacer política. Su prioridad es la lucha contra la despoblación, los intereses de la España vaciada, la defensa de mejoras en infraestructuras y servicios públicos en territorios rurales y dispersos. Y la reivindicación de una financiación justa.

Con estos pretextos políticos llegó incluso al Congreso de los Diputados en 2019. Este partido que empezó siendo un movimiento ciudadano en 1999 consiguió ser la fuerza más votada en la provincia de Teruel. Apoyó la investidura de Pedro Sánchez, y se presentó como candidato bajo la marca Aragón Existe en 2023 a la presidencia autonómica.

María Goikoetxea - Podemos–Alianza Verde

Goikoetxea se estrena en estas elecciones, y no solo como candidata, nunca hasta ahora había estado en una lista electoral. Sí que había ocupado cargos de responsabilidad política y orgánica dentro de Podemos, partido en el que milita desde 2015, y en el que ha sido responsable de feminismo en Zaragoza. Allí nació en 1987. Y entre 2019 y 2023 fue directora gerente del Instituto Aragonés de la Mujer.

Marta Abengochea - IU–Sumar

Su trayectoria política comenzó en el municipalismo, también se estrena como candidata a las Cortes. En 2015 fue elegida concejala de Zuera en Zaragoza, puesto que revalidó en 2019. Nació en 1976, estudió Historia, aunque desde hace años ha estado vinculada a movimientos sociales y sindicales, es funcionaria de carrera en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Alberto Izquierdo – PAR

Nació en 1983 en Gúdar, Teruel. Municipio del que fue elegido alcalde con solo 20 años, puesto que logró en 2003, siendo uno de los regidores más jóvenes del país. Es el puesto que mantiene en la actualidad, más de dos décadas después. En 2023 logró un escaño con el PAR, y actualmente es portavoz de la formación en las Cortes. Desde muy pronto está vinculado al mundo rural y a la agricultura como empresario autónomo en el sector.