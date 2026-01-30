El PP reprocha a Pedro Sánchez su ausencia en el Senado y en el funeral por las víctimas de Adamuz: "Prefirió esconderse en la Moncloa"

Miguel Tellado, Secretario General del PP, ha atacado a Pedro Sánchez por su ausencia durante la jornada de ayer tanto en el Senado como en el funeral religioso por las víctimas del accidente de tren en Adamuz.

"Ayer fue un día tremendamente malo para nuestro país. Ayer el presidente del Gobierno podría estar en el Senado rindiendo cuentas sobre la peor crisis ferroviaria que ha sufrido nuestro país en la alta velocidad y Sánchez prefirió no ir al Senado. Y ayer le presidente del Gobierno debiera haber acompañado a las familias de las víctimas del accidente ferroviario y lamentablemente no quiso estar, prefirió esconderse en la Moncloa, no tenía una agenda para justificar su ausencia y creo que ese comportamiento de Pedro Sánchez, más todo lo que además vimos de la mano de la comparecencia de Óscar Puente en el Senado demuestra el deprecio absoluto que tiene este Gobierno hacia los españoles y sus problemas. El Gobierno es responsable de la peor crisis ferroviaria de la alta velocidad en nuestro país y es incapaz de dar la cara de rendir cuentas e incapaz de acompañar a las familias de la víctimas en el funeral que se celebraba en Huelva", ha reprochado.

Óscar Puente compareció en el Senado este jueves para dar explicaciones tanto de la tragedia de Adamuz como del accidente de la semana pasada en Gelida con un tren de Rodalies que dejó una muerte. El PP usó su mayoría en esta cámara para pedir también la comparecencia del presidente del Gobierno, pero desde Moncloa se declinó su presencia argumentando que ya va a comparecer en el Congreso de los Diputados. Sánchez tampoco asistió al funeral religioso celebrado en Huelva, en representación del Ejecutivo fue la vicepresidenta María Jesús Montero, y los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas. También asistió el presidente de la Junta, Juanma Moreno y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Miguel Tellado ha manifestado estas quejas durante su visita a Aragón para apoyar a Jorge Azcón de cara a las próximas elecciones autonómicas que se celebran el 8 de febrero. "Es una satisfacción venir a Teruel y sumarme a la campaña de Jorge Azcón para revalidar el Gobierno de esta comunidad. Es mucho lo que se juega Aragón en estas elecciones. Hay un proyecto en marcha con un liderazgo claro que es el de Jorge Azcón, que ha colocado a Aragón en el mapa y que ha hecho respetar a la comunidad en este conjunto del concierto nacional y creo que Aragón merece un presidente que le represente con la dignidad que esta tierra merece".