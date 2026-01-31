Entramos en el edificio de Campanar en la fase inicial de la reconstrucción

Un incendio voraz consumió en cuestión de minutos un edificio en el barrio valenciano de Campanar. 10 personas fallecieron en la tragedia. A pocos días de cumplirse el segundo aniversario, un equipo de Antena 3 ha podido acceder al piso piloto del nuevo edificio para comprobar cómo van las tareas de reconstrucción.

Cerámica. Éste es el material ignífugo que recubrirá la nueva fachada del edificio. Merche Salavert, jefa de proyecto SGS, nos acompaña por el edificio y nos enseña una de las placas. "Todavía no hay fecha para poner la primera placa. Son piezas que se han hecho exclusivamente para este edificio y se colocarán sobre unos montantes metálicos. Debajo de las placas se está colocando lana de roca que es ignífuga". Y Salavert añade: "Cada 3-4 plantas se están haciendo cortafuegos para que si hubiera un nuevo incendio las llamas no avancen por toda la fachada".

SGS es la empresa que se intermedia entre vecinos y constructora. La que se encarga de gestionar el presupuesto y todas las necesidades del nuevo proyecto, que cuenta con 20 millones de inversión. Las obras corren a cargo de Dragados S.A. y se encuentran en la fase final.

Basta recorrer alguna de las plantas del edificio para darse cuenta de que el trabajo va a buen ritmo y que la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente son la máxima.

Los tabiques de las zonas comunes se han levantado en cerámica y en los pasillos se instalarán detectores de humos. En el antiguo edificio había dos escaleras de evacuación que estaban juntas y ahora se van a separar. "Se ha decido suprimir 2 de los 8 ascensores y en ese hueco se colocará la segunda escalera de emergencia. De esta manera, las escaleras se sitúan separadas y en los extremos para evitar que ante una emergencia los vecinos tengan que recorrer parte del edificio para luego salir prácticamente por un mismo punto", detalla Salavert.

Pero si hay algo que permite visualizar el futuro es visitar el piso piloto. Abrimos la puerta junto a Adriana, una de las propietarias. A ella todavía le cuesta hablar de la tragedia. Ese día estaba trabajando, pero su hija y su suegra pudieron salir del edificio en llamas con el último grupo.

"Recordar esto todo lleno de cenizas y verlo ahora así es empezar a vislumbrar el futuro. Los propietrarios tenemos ganas infinitas de poder volver a nuestra casa", dice Adriana.

Paredes blancas y lisas. Tarima recién colocada. Y en la mente, siempre, que lo ocurrido no se repita de nuevo. "El fuego se originó en un refrigerador que estaba en la cocina. Los vecinos han decidido colocar detectores de calor en las cocinas. Si se detecta una temperatura elevada sonaría una alarma para que los residentes puedan abandonar el edificio", explica Merche.

Está previsto que las viviendas estén acabadas para finales de 2026. Luego vendrán la altas, los trámites administrativos, licencias municipales, etc. Si todo evoluciona según lo previsto será habitable en el primer trismetre de 2027. El nuevo edificio de Campanar se convertirá en uno de los más seguros de 2027.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.