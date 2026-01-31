Elecciones Aragón 2026: cómo puedo solicitar que no me llegue propaganda electoral

El próximo 8 de febrero de 2026 Aragón elegirá al nuevo presidente de la comunidad y también la composición de las Cortes autonómicas. Y, como es habitual en todas las citas con las urnas los partidos no quieren dejar ni un solo buzón vacío de su propaganda electoral, pero ¿qué ocurre si alguien no quiere recibirla?

Es posible evitar que tu buzón se llene de envíos postales políticos, aunque has de saber que si no los has solicitado ya, llegas tarde. El BOE del pasado 19 de diciembre publicó la convocatoria de las elecciones y, desde ese día se abrió un plazo de 13 días naturales para pedir la exclusión del censo de envíos postales. Así que si echamos cálculos, el calendario indica que el 29 de diciembre fue el último día en el que se podía solicitar en lo que se refiere a estas elecciones en concreto.

Es importante dejar claro que cuando una persona solicita la exclusión del censo para envíos postales afectará no solo a esta cita con las urnas en concreto sino también a las convocatorias futuras. Si después alguien se arrepiente de haber tomado esta decisión podrá revocarla.

¿Cómo se pide la exclusión?

Este trámite se puede realizar o bien de manera presencial en el ayuntamiento, Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral o en las oficinas consulares, o bien vía online a través de la Sede Electrónica del INE.

Presencial : La identificación será con el DNI y será necesario rellenar un formulario.

: La identificación será con el DNI y será necesario rellenar un formulario. Online: Para identificarse será necesario un certificado electrónico o el sistema Cl@ve. Dentro de la Sede Electrónica del INE habrá que buscar Trámites del Censo Electoral y seleccionar la opción "Solicitud de exclusión/inclusión en las copias del censo electoral".

¿Qué ocurre si se me ha pasado el plazo?

Si con todo el jaleo de las Navidades alguien se despistó y no solicitó la exclusión ha de saber que aunque para estas elecciones le seguirán mandando propaganda electoral. Puede solicitarlo ya para futuras ocasiones.