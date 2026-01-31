Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La borrasca mantiene en alerta a media España pese a la tregua parcial del sábado

Avisos por lluvia, nieve, viento y oleaje en casi todo el país y 88 carreteras afectadas, con cortes por nieve e inundaciones en la red secundaria.

Imagen de archivo de nieve.

Imagen de archivo de nieve.Europa Press

Irene Delgado
Publicado:

La entrada de altas presiones traerá este sábado una tregua transitoria en el temporal que ha marcado los últimos días, aunque la estabilidad será limitada.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que nuevos frentes atlánticos sigan dejando precipitaciones en la mitad norte peninsular y en Baleares, mientras el impacto del episodio se deja sentir también en la red viaria.

Avisos meteorológicos generalizados

Según la AEMET, permanecen activos avisos por lluvias, nevadas, viento y oleaje en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y en Ceuta y Melilla. El nivel rojo se mantiene en los litorales gallegos por el fuerte oleaje.

Las precipitaciones se concentrarán en la mayor parte del tercio norte, con posibilidad de tormentas aisladas y granizo menudo, y también afectarán a zonas de montaña del sureste, la meseta y el norte de Baleares. Los mayores acumulados se esperan en el Cantábrico oriental, el Pirineo occidental y áreas de la Bética oriental.

Nieve, heladas y viento fuerte

La cota de nieve descenderá hasta los 700 o 1.000 metros en las montañas de la mitad norte, con ascensos posteriores hasta 1.200 o 1.400 metros al final del día. Se esperan nevadas más importantes en cotas altas y no se descarta nieve en zonas elevadas de Mallorca. Habrá heladas débiles en áreas de montaña del norte, moderadas en el Pirineo.

Las temperaturas máximas subirán en el noroeste peninsular y bajarán en el resto, con descensos más acusados en el este y Baleares. Las mínimas descenderán en general, salvo en el oeste de Galicia y el noreste de Cataluña. El viento soplará de componente oeste, con rachas fuertes o muy fuertes en litorales del Cantábrico oriental, Mediterráneo, Baleares, el tercio este peninsular y en zonas montañosas.

88 carreteras afectadas por el temporal

El impacto del temporal se refleja también en la circulación. A las 6:00 horas de este sábado, un total de 88 carreteras presentan afecciones, todas en la red secundaria, según la Dirección General de Tráfico (DGT). De ellas, 14 están cortadas por nieve y 30 por inundaciones.

Las comunidades más afectadas por la nieve son Aragón, especialmente Huesca, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Navarra, la Comunidad de Madrid y las provincias andaluzas de Almería y Granada. Entre los cortes figuran vías en Sierra Nevada, Teruel, Asturias, Salamanca, Zamora, Cáceres y Navarra.

Cadenas y cortes por inundaciones

Además, en 27 tramos de carreteras de Granada, Huesca, Asturias, Burgos, León, Salamanca y Navarra es obligatorio el uso de cadenas, con especial incidencia en varias nacionales de la provincia de Huesca y en ejes de montaña de Asturias y León.

Las lluvias han provocado el corte de 30 carreteras secundarias, sobre todo en Andalucía, donde Cádiz concentra el mayor número de incidencias. También se registran interrupciones en vías de Castilla y León y Extremadura.

Finalemnte, destacar que la DGT aconseja planificar los desplazamientos, consultar la previsión meteorológica y el estado de las carreteras, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado. En condiciones adversas, recuerda la importancia de dejar libre el carril izquierdo para facilitar el paso de quitanieves y vehículos de conservación.

