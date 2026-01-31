Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Migrantes

Feijóo pide a Bruselas que revise la regularización de migrantes y los líderes conservadores critican la medida

Los líderes del PPE consideran que la legalización masiva de inmigrantes contribuye a un debilitamiento de la política migratoria europea.

Imagen del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo pide a Bruselas que revise la regularización de migrantes y los líderes conservadores critican la medida | EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El anuncio de la regularización de entre 500.000 y 800.000 personas migrantes en España ha marcado un punto de inflexión en las próximas elecciones aragonesas. Tal y como ha detallado la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, esta medida pretende dar solución a la realidad que viven miles de personas en nuestro país. Precisamente, esta regularización se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, evitando su paso por el Congreso de los Diputados.

Entre los requisitos para obtener la residencia legal destaca el "no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público". Este proyecto establece que quienes soliciten la autorización de residencia por circunstancias excepcionales deben "carecer de antecedentes penales durante los últimos cinco años".

Tampoco se regularizará a quienes tengan determinados antecedentes policiales. El texto del Ministerio define este requisito como "no representar una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública".

Los líderes conservadores de la UE critican la legalización masiva de inmigrantes

Los líderes del Partido Popular Europeo criticaron este sábado en Zagreb la legalización masiva de inmigrantes ilegales como un debilitamiento grave de la política migratoria de la Unión Europea.

Sin mencionar de forma explícita la reciente regularización de medio millón de personas lanzada por el Gobierno de España, el PP europeo aseguró que la "legalización masiva de inmigrantes ilegales debilita gravemente nuestra política migratoria". "Por esta razón", los líderes conservadores defienden "una política migratoria legal, ordenada y controlada".

A esta cita asistió el presidente del PP español, Alberto Núñez Feijóo, y numerosos jefes de Gobierno de la UE, incluidos el alemán Friedrich Merz, el griego Kyriakos Mitsotakis y el polaco Donald Tusk.

Sánchez cuestiona a quienes ven "radical" la regularización de derechos de los migrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que España es un país de "acogida" porque hacerlo representa "dignidad, comunidad y justicia" y se ha preguntado desde cuándo reconocer derechos se ha convertido en algo radical.

Lo ha expresado en su cuenta de la red X tras cruzar ayer mensajes con él a cuenta de la decisión de España de regularizar a medio millón de inmigrantes. Asimismo, Sánchez aseguró que ha ofrecido una vía para regularizar a las personas migrantes que ya residían en nuestro país y con las que "convivimos cada día" para construir "el progreso".

El jefe del ejecutivo ha lamentado que "¿desde cuándo reconocer derechos se ha convertido en algo radical?". Sánchez ha remarcado que España ha ofrecido una vía para regularizar a medio millón de personas con las que los ciudadanos conviven "cada día en el mercado, en el autobús o en el colegio de nuestros hijos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Lo que no se vio del funeral por las víctimas de Adamuz: detalles, gestos y la confusión en el protocolo

El rey Felipe y la Reina Letizia en el funeral

Publicidad

España

Imagen del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo pide a Bruselas que revise la regularización de migrantes y los líderes conservadores critican la medida

Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife

Muere Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife, a los 76 años

Imagen de archivo de una persona votando

Elecciones Aragón 2026: cómo puedo solicitar que no me llegue propaganda electoral

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso vota la convalidación o derogación de los decretos leyes que incluyen, por un lado, la prórroga de las ayudas al transporte público, y por otro, las medidas de 'escudo social' y la revalorización de las pensiones para 2026. El Gobierno afronta esta cita sin apoyos asegurados, ya que tanto el PP como Junts n...
Negociaciones

Podemos se abre a negociar el traspaso de inmigración a Cataluña solo cuando el Gobierno culmine la regularización

Publicación de Hazte Oír en un diario neoyorquino
Política España

Hazte Oír expone en un diario neoyorquino los casos de corrupción que "acorralan" a Sánchez

ExFiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz
Exfiscal general del Estado

Álvaro García Ortiz paga los 10.000 euros de indemnización al novio de Ayuso

También ha entregado los 7.200 euros de multa. El Tribunal Supremo ya dispone del dinero y ha pedido a Alberto González Amador su número de cuenta para realizar el ingreso.

A3 Noticias 2 (01-09-25) El presidente catalán Salvador Illa se reunirá este martes con Carles Puigdemont
Illa

Salvador Illa recibe el alta y continuará su recuperación desde casa

El president de la Generalitat deja el hospital Vall d’Hebron tras dos semanas ingresado y seguirá el tratamiento con hospitalización domiciliaria.

El rey Felipe y la Reina Letizia en el funeral

Lo que no se vio del funeral por las víctimas de Adamuz: detalles, gestos y la confusión en el protocolo

Pedro Sánchez se compromete con las víctimas de Adamuz y Gelida: "El Estado no va a mirar a otro lado, llegará hasta el final"

Pedro Sánchez se compromete con las víctimas de Adamuz y Gelida: "El Estado no va a mirar a otro lado, llegará hasta el final"

Miguel Tellado

El PP reprocha a Pedro Sánchez su ausencia en el Senado y en el funeral por las víctimas de Adamuz: "Prefirió esconderse en la Moncloa"

Publicidad