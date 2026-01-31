Feijóo pide a Bruselas que revise la regularización de migrantes y los líderes conservadores critican la medida

El anuncio de la regularización de entre 500.000 y 800.000 personas migrantes en España ha marcado un punto de inflexión en las próximas elecciones aragonesas. Tal y como ha detallado la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, esta medida pretende dar solución a la realidad que viven miles de personas en nuestro país. Precisamente, esta regularización se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, evitando su paso por el Congreso de los Diputados.

Entre los requisitos para obtener la residencia legal destaca el "no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público". Este proyecto establece que quienes soliciten la autorización de residencia por circunstancias excepcionales deben "carecer de antecedentes penales durante los últimos cinco años".

Tampoco se regularizará a quienes tengan determinados antecedentes policiales. El texto del Ministerio define este requisito como "no representar una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública".

Los líderes conservadores de la UE critican la legalización masiva de inmigrantes

Los líderes del Partido Popular Europeo criticaron este sábado en Zagreb la legalización masiva de inmigrantes ilegales como un debilitamiento grave de la política migratoria de la Unión Europea.

Sin mencionar de forma explícita la reciente regularización de medio millón de personas lanzada por el Gobierno de España, el PP europeo aseguró que la "legalización masiva de inmigrantes ilegales debilita gravemente nuestra política migratoria". "Por esta razón", los líderes conservadores defienden "una política migratoria legal, ordenada y controlada".

A esta cita asistió el presidente del PP español, Alberto Núñez Feijóo, y numerosos jefes de Gobierno de la UE, incluidos el alemán Friedrich Merz, el griego Kyriakos Mitsotakis y el polaco Donald Tusk.

Sánchez cuestiona a quienes ven "radical" la regularización de derechos de los migrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que España es un país de "acogida" porque hacerlo representa "dignidad, comunidad y justicia" y se ha preguntado desde cuándo reconocer derechos se ha convertido en algo radical.

Lo ha expresado en su cuenta de la red X tras cruzar ayer mensajes con él a cuenta de la decisión de España de regularizar a medio millón de inmigrantes. Asimismo, Sánchez aseguró que ha ofrecido una vía para regularizar a las personas migrantes que ya residían en nuestro país y con las que "convivimos cada día" para construir "el progreso".

El jefe del ejecutivo ha lamentado que "¿desde cuándo reconocer derechos se ha convertido en algo radical?". Sánchez ha remarcado que España ha ofrecido una vía para regularizar a medio millón de personas con las que los ciudadanos conviven "cada día en el mercado, en el autobús o en el colegio de nuestros hijos".

