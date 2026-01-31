Muere Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife, a los 76 años

Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife, ha fallecido este sábado a los 76 años por causas que todavía se desconocen.

Melchior fue toda una referencia en la política canaria, presidió el Cabildo durante 14 años, desde 1999 a 2013, donde fue el líder del partido Coalición Canaria. Entre otros de sus cargos, Melchior también fue senador por la isla de Tenerife desde 2004 a 2008, y entre 2015 y 2018 presidió la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Teide de Oro

Además, Ricardo Melchior mostró un gran interés por las actividades de investigación, desarrollo y demostración de las energías renovable. Por otra parte, en la actualidad seguía siendo miembro de la Ejecutiva Insular y Nacional de Coalición Canaria. Recibió además el Teide de Oro en la categoría individual en los premios de Radio Club Tenerife (2013).

En cuanto a su formación profesional, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Navarra y después se formó en Ingeniería Economía y Construcción de Máquinas en Alemania.

"Un referente del servicio público"

"Hoy despedimos a un compañero generoso y un referente del servicio público. Ricardo amó Tenerife y Canarias desde el compromiso, el diálogo y el trabajo constante. Dejó huella en el Cabildo y en quienes aprendimos a su lado. Un abrazo a su familia. DEP, presidente", ha lamentado Fernando Clavijo, actual presidente del Cabildo.

También presentó sus condolencias el vicepresidente Manuel Domínguez: "Lamento el fallecimiento de Ricardo Melchior, referente de la vida política de Canarias y ejemplo de compromiso con el servicio público. Su trayectoria, especialmente al frente del Cabildo Insular de Tenerife, contribuyó de forma decisiva al desarrollo de la isla y del Archipiélago, siempre desde una visión de progreso y defensa del interés general. Traslado mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz".

