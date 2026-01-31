Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife, a los 76 años

Melchior fue una referencia en la política canaria, donde presidió el Cabildo durante 14 años.

Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife

Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de TenerifeEuropa Press

Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife, ha fallecido este sábado a los 76 años por causas que todavía se desconocen.

Melchior fue toda una referencia en la política canaria, presidió el Cabildo durante 14 años, desde 1999 a 2013, donde fue el líder del partido Coalición Canaria. Entre otros de sus cargos, Melchior también fue senador por la isla de Tenerife desde 2004 a 2008, y entre 2015 y 2018 presidió la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Teide de Oro

Además, Ricardo Melchior mostró un gran interés por las actividades de investigación, desarrollo y demostración de las energías renovable. Por otra parte, en la actualidad seguía siendo miembro de la Ejecutiva Insular y Nacional de Coalición Canaria. Recibió además el Teide de Oro en la categoría individual en los premios de Radio Club Tenerife (2013).

En cuanto a su formación profesional, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Navarra y después se formó en Ingeniería Economía y Construcción de Máquinas en Alemania.

"Un referente del servicio público"

"Hoy despedimos a un compañero generoso y un referente del servicio público. Ricardo amó Tenerife y Canarias desde el compromiso, el diálogo y el trabajo constante. Dejó huella en el Cabildo y en quienes aprendimos a su lado. Un abrazo a su familia. DEP, presidente", ha lamentado Fernando Clavijo, actual presidente del Cabildo.

También presentó sus condolencias el vicepresidente Manuel Domínguez: "Lamento el fallecimiento de Ricardo Melchior, referente de la vida política de Canarias y ejemplo de compromiso con el servicio público. Su trayectoria, especialmente al frente del Cabildo Insular de Tenerife, contribuyó de forma decisiva al desarrollo de la isla y del Archipiélago, siempre desde una visión de progreso y defensa del interés general. Traslado mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz".

