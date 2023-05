¿Cuáles son los candidatos a la presidencia de Aragón?

A pocos días de las urnas, la cita electoral está marcada por el desmembramiento del Partido Aragonés y la irrupción de Aragón existe, quién parece tener la llave para que el próximo gobierno gire hacia una dirección u otra. Todo apunta a que el parlamento autonómico seguirá siendo un órgano fragmentado. Hay que recordar que el actual gobierno del PSOE con Lambán al frente, logró conformarse gracias a la unión con Podemos, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés. Los augurios para la próxima candidatura, lejos de mayorías, perfilan un interesante baile de pactos. Y ¿cuáles son las formaciones y sus candidatos?

Javier Lambán es el actual presidente del Gobierno. A la cabeza del PSOE aragonés aspira al que podría ser su tercer mandato. Exhibe lo que él considera el éxito de su legislatura "un Aragón fuerte, con voz propia, que se ha posicionado como una comunidad respetada en España, que reclama hablar y opinar sobre asuntos de Estado" además de "haber logrado ser líderes en crecimiento y creación de empleo". Durante su mandato, eso sí, ha sido muy crítico con el jefe de su partido, Pedro Sánchez, lo que ha hecho que su nombre resonase en muchas esferas políticas. También por el debate de las energéticas o los juegos olímpicos de invierno. De cara al futuro, dice querer luchar por unas tasas de paro, renta y calidad de vida por encima de la media española. Aunque de momento las encuestas no logran posicionarse de manera firme, si gana el próximo 28M, probablemente tengan que repetir otro escenario de pactos.

En la oposición, Jorge Azcón, líder del PP aragonés y actual alcalde de Zaragoza, podría ganar las elecciones según algunas encuestas, pero su gobernanza dependerá seguramente de Vox. El PP de Azcón aspira a recolectar los votos de la centroderecha con una campaña basada en los ataques a Sánchez y que promete un Aragón limpio y moderado. Los encontronazos entre Azcón como alcalde de Zaragoza y Lambán, también han sido frecuentes en los últimos meses, sobre todo por los proyectos urbanísticos, como el de la nueva Romareda o viviendas para jóvenes. Azcón logró terminar con 16 años de gobierno socialista en el ayuntamiento de Zaragoza y ahora aspira a poner fin a ocho años del PSOE en el Ejecutivo autonómico.

Alejandro Nolasco, la nueva cara de Vox, se sitúa como tercera fuerza política en Aragón. Las encuestas anuncian que podría hasta doblar sus tres escaños. Su dirigente, que también se presenta a la alcaldía de Teruel, camina en dirección contraria al PSOE en cuanto a las autonomías y aboga por conseguir reducir el gasto político, con menos administración y menos burocracia. Dice que "eso no supone centralismo, eso supone adelgazar las instituciones". Y aunque dice que no entrarán en el ejecutivo a cualquier precio, no le ponen líneas rojas a Aragón Existe, algo que sí han hecho ellos.

Lo cierto es que Aragón Existe parece ser el partido bisagra estas elecciones. Tomás Guitarte está al mando de esta formación derivada de Teruel Existe, la cual ha preferido no posicionarse entre izquierda o derecha. El auge de este partido se debe a su lucha por la despoblación y la famosísima España Vaciada. Guitarte dio el paso a la política en 2019, marcando un hito histórico para su partido, Teruel Existe, cuando consiguieron obtener un diputado para el Congreso. Ahora pretenden crear un grupo lo suficientemente numeroso para tener influencia en las decisiones políticas o incluso en la formación de gobierno. Vivienda y sector primario son sus principales vías de trabajo.

La formación nacionalista de izquierdas, la Chunta Aragonesista (CHA), está encabezada por José Luís Soro y actualmente forma parte del gobierno. Su nombre ha sido muy sonado los últimos meses por su oposición al Canal Roya que pretende unir las estaciones de Formigal y Astún. En esta campaña han dejado claro que su compromiso con el votante es evitar que llegue al poder el PP con Vox, y a la vez construir una alternativa de gobierno de progreso y justicia social.

El Partido Aragonés (PAR) de Alberto Izquierdo acude a estas elecciones tras un desmembramiento y una moción de censura que apartó a Arturo Aliaga de la presidencia del partido, aunque mantiene su cargo de vicepresidente de la comunidad. A pesar de que muchos hablan de la debilidad con la que el partido enfrenta estas elecciones, Izquierdo insiste en que el PAR es el único partido aragonés de centro y por tanto, asegura, tendrá de nuevo representación en el gobierno.

Tampoco es el mejor momento para Ciudadanos en Aragón. Representado por Carlos Ortas, este partido se juega la supervivencia ante unas pesimistas previsiones después de haberse roto en tres pedazos.

Izquierda Unida es uno de los pocos partidos que parece que se mantendrá estable. Con un único parlamentario, Álvaro Sanz, presumen de lo hecho esta legislatura contra la ampliación de pistas de esquí, las olimpiadas de invierno o la unión de estaciones luchando por la protección de las montañas.

Aragón es uno de los pocos territorios donde Izquierda Unida y Podemos no acuden a las elecciones en coalición. Maru Díaz, la nueva candidata de Podemos, pretende para esta nueva legislatura seguir en el gobierno, pero teniendo más fuerza.

Una noche electoral, que se augura muy ajustada.