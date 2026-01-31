Avanzan los trabajos en Adamuz para retomar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Los trabajos para recuperar el servicio de la línea ferroviaria entre el sur y el centro de la Península avanzan en Adamuz con la finalidad de retomar la circulación de la alta velocidad lo antes posible. Al mismo tiempo, continúa la investigación del accidente que ha costado la vida de 46 personas y el ministro de Transportes, Óscar Puente, sigue defendiendo la seguridad del ferrocarril.

La alta velocidad se encuentra suspendida desde que el pasado 18 de enero un tren de la compañía italiana Iryo descarrilara y colisionara con un tren Alvia. Dicho accidente provocó la muerte de 46 personas, tras el fallecimiento de una mujer que se encontraba en la UCI desde el día del accidente.

Alrededor de 20 vehículos y unos 40 técnicos de Adif se encuentran sobre el terreno. Según Puente, están trabajando en la zona para intentar retomar la circulación con Andalucía el próximo sábado 7 de febrero. No obstante, el ministro advirtió que esa fecha no era definitiva y la meteorología podía adelantar o retrasar los plazos.

Óscar Puente detalló que los primeros trabajos tras la autorización judicial se centraron en la retirada de traviesas y carriles inservibles sobre la plataforma ferroviaria, además de preparar acopios de los materiales que se emplearán en la reconstrucción.

Asimismo, se están desarrollando los trabajos previos para el futuro tendido de la catenaria, con la instalación de anclajes, los conductores eléctricos y otros elementos del soporte de la catenaria.

Desde el día 20 de enero, Renfe opera un plan alternativo que permite realizar el servicio entre Madrid y Andalucía en alta velocidad. El tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realiza en autobús, evitando, de esa manera, pasar en tren por el lugar del accidente.

Las familias "lucharán por saber la verdad"

Más allá de los trabajos que se están desarrollando, Huelva acogió la misa funeral por las 46 víctimas del accidente ferroviario. En dicho acto, Liliana Sáez, que habló en nombre de todas las familias de las víctimas, aseguró que lucharán "por saber la verdad", ya que tan solo así podrán "curar una herida que nunca cerrará".

De la misma manera, Sáez explicó que llevarán a cabo esa lucha "con serenidad", a pesar de vivir en una "sociedad polarizada".

La principal hipótesis apunta a la soldadura o el defecto del carril

En una comparecencia ante el Senado a petición del PP, el ministro de Transportes señaló que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta como causas principales del accidente un defecto en el carril o en la soldadura o una mezcla de ambas.

Puente dio detalles de este siniestro en el Senado. También habló sobre el accidente de Gélida y el caos ferroviario sufrido en Rodalies.

