El caso Epstein vuelve a salpicar a la realeza europea: nuevas fotos comprometedoras del expríncipe

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado alrededor de unos tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein. Con la publicación de estas nuevas páginas, la Administración estadounidense no solo cumple con la ley aprobada en noviembre que exigía sacar a la luz todos los registros relacionados con ese caso, sino que vuelve a salpicar a la realeza y, en concreto, al expríncipe Andrés.

En las fotografías, que hoy ocupan las portadas de periódicos como The Times o Daily Mail, aparece Andrés vestido con vaqueros y un polo blanco. En una de las instantáneas, Andrés mira a la cámara y en la otra posa una mano sobre el vientre de la mujer.

Además, los últimos documentos revelados contienen correos electrónicos que podrían comprometer aún más al expríncipe. Entre esos correos destacan mensajes enviados por Epstein en agosto de 2010 en los que le ofrecía enviarle a Londres a una joven "rusa, de 26 años, inteligente y hermosa y de confianza".

En esa serie de mensajes, aparecen invitaciones entre Epstein y Andrés para visitarse en sus respectivas residencias. En concreto, Andrés invitó a Epstein al Palacio de Buckingham en septiembre de 2010, fecha que coincide con el momento en el que Epstein dejó de estar en arresto domiciliario.

Por el momento, el expríncipe ha optado por no hacer declaraciones sobre las fotografías y los correos electrónicos.

La princesa Mette-Marit de Noruega pide disculpas por haberse relacionado con Epstein

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, ha pedido disculpas por no informarse con profundidad sobre el pederasta Jeffrey Epstein. Estas disculpas han llegado después de que unos documentos desclasificados el viernes revelasen que visitó la casa del magnate en Palm Beach.

En un mensaje a la cadena noruega TV2, el director de comunicaciones de la casa real noruega confirmó que la princesa y una amiga durmieron durante cuatro noches en la casa de Epstein a las afueras de Miami, en la misma propiedad en la que el millonario fue condenado después de agredir sexualmente a menores.

Tal y como detalló la esposa del príncipe heredero Haakon, debe "asumir responsabilidad por no investigar mejor el trasfondo de Epstein" y por no darse cuenta "lo suficientemente rápido de la clase de persona que era".

Asimismo, Mette-Marit agregó que lamenta haber mostrado "escaso juicio" en estas circunstancias y haber mantenido contacto con el estadounidense.

Con esta, sería la segunda vez que Mette-Marit se disculpa públicamente. Durante 2019, la princesa noruega pidió perdón después de que se supiera que Epstein había visitado sus residencias en Noruega.

