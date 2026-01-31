Estafan a un taxista en Barcelona con más de 5.000 euros tras un falso pago y los lleva gratis hasta Lisboa

Más de 1.200 kilómetros separan Barcelona de Lisboa, una distancia que un taxista recorrió convencido de que cobraría al finalizar el trayecto. Dos hombres contrataron el servicio con destino a la capital portuguesa y alegaron no poder pagar por adelantado porque habían perdido su tarjeta bancaria. Para tranquilizar al conductor, aseguraron que realizarían una transferencia durante el viaje.

El taxista aceptó la carrera y emprendió el trayecto, que se prolongó durante unas doce horas. A lo largo del recorrido, asumió no solo el coste del combustible, sino también gastos adicionales como la comida de los pasajeros, que mantenían la versión de no disponer de efectivo. Para reforzar el engaño, uno de ellos le mostró varias capturas de pantalla que aparentaban ser comprobantes de las transferencias bancarias.

Un perjuicio de 5.000 euros

Cuando llegaron a Lisboa, los dos hombres abandonaron el vehículo y desaparecieron sin abonar el importe del servicio. El taxista comprobó entonces que el dinero nunca había llegado a su cuenta. Entre el importe acumulado en el taxímetro y los gastos derivados del trayecto, el perjuicio económico ascendió a unos 5.000 euros. A ello se sumó el coste de regresar solo hasta Barcelona.

La víctima presentó denuncia el pasado 9 de octubre en una comisaría de los Mossos d’Esquadra en Cerdanyola del Vallès. A partir de la información facilitada, especialmente la descripción de los sospechosos, la policía catalana inició una investigación para localizar a los responsables.

Detención cuando repetían el engaño

Las pesquisas permitieron identificar a los dos hombres, de 23 y 50 años y de origen latinoamericano, y situarlos en Hostalric. El pasado 13 de enero, la Unidad de Investigación de Santa Coloma de Farners desplegó un dispositivo que culminó con su detención.

Los agentes constataron que los sospechosos estaban a punto de repetir el mismo modus operandi. En esta ocasión, habían contratado a otro taxista para desplazarse desde Hostalric hasta Perpiñán, nuevamente sin intención de pagar el servicio. La intervención policial evitó que tuviera lugar una segunda estafa.

Ambos detenidos fueron acusados de un delito de estafa y puestos al día siguiente a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Santa Coloma. El hombre de 50 años contaba con antecedentes policiales por hechos similares cometidos anteriormente en Valencia y Alicante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.