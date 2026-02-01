¿Qué partidos políticos se presentan a las elecciones de Aragón 2026?

Los candidatos a las elecciones de Aragón afrontan su sprint final. Dentro de una semana termina la campaña de estos comicios a los que se presentan hasta 14 partidos políticos, aunque solo 8 tienen actualmente representación en las Cortes de Aragón. Es la primera vez que los aragoneses están llamados a votar únicamente a los diputados de las Cortes.

El Partido Popular, presidido por Jorge Azcón, será el ganador según todas las encuestas. Tal y como ocurrió con Guardiola en Extremadura, la imposibilidad de aprobar unos presupuestos le llevó a adelantar los comicios. Tras tener que alcanzar un pacto con Vox en 2023 que llevó a los de Abascal a entrar en el Gobierno aragonés, Azcón aspira a revalidar la presidencia, aunque consciente de que podría volver a depender de Vox.

Por el PSOE se presenta por primera vez la hasta hace unos meses portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría. Después de gobernar durante 8 años seguidos, en mayo de 2023 el PSOE de Javier Lambán perdió las elecciones, obteniendo 23 escaños. Bajo el liderazgo de Alegría, el PSOE aspira a mantener sus escaños actuales o tener una bajada contenida. Confían en que la división a su izquierda les termine beneficiando.

El cabeza de lista de Vox vuelve a ser Alejandro Nolasco. Tras obtener 7 escaños en las últimas elecciones, quedaron como tercera fuerza política y gracias a un acuerdo con el PP entraron en el gobierno, ocupando Nolasco la vicepresidencia primera y la consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia. Encuestas como la del CIS les dan una gran subida, pudiendo ganar entre 3 y 6 escaños. Su papel sería clave para la formación de gobierno.

A la izquierda del PSOE se presentan varias formaciones, incapaces de lograr una coalición conjunta. Entre ellos se encuentran la Chunta Aragonesista, bajo el liderazgo de Jorge Pueyo, diputado en el Congreso desde 2023 dentro de la coalición Chunta-Sumar. Por otro lado está Podemos-Alianza Verde, que representa a la formación morada y cuya cabeza de lista es María Goicoechea, y la coalición de IU-Sumar a quien el CIS le otorga una horquilla de 1-3 bajo el liderazgo de Marta Abengochea.

También vuelven a presentarse a estas elecciones la coalición Aragón-Teruel Existe, con su candidato Tomas Guitarte conocido por su lucha contra la despoblación, y el Partido Aragonés (PAR) con Alberto Izquierdo a la cabeza.

Además de estas fuerzas políticas, con representación actualmente en las Cortes de Aragón, se presentan otras formaciones, entre las que se encuentran:

•Coalición Aragonesa.

•Se Acabó La Fiesta (SALF).

•PACMA (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal).

•Escaños en Blanco.

•Por un Mundo Más Justo (PUM+J, en Zaragoza y Huesca).

•Partido Comunista de los Trabajadores de España.