Rubalcaba acusa al PP de culpar a los trabajadores de la crisis económica

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido hoy de que los socialistas tienen que dar la batalla para desenmascarar las reformas ideológicas de la derecha, que pretende culpar a los trabajadores de la crisis económica y financiera.

Durante su discurso en la clausura del congreso de los socialistas gallegos, que han reelegido a Pachi Vázquez como secretario general frente a la ex ministra Elena Espinosa, Rubalcaba no ha hecho ninguna referencia a las manifestaciones de hoy en protesta por la reforma laboral o a la huelga general del día 29.

Pero sí ha dejado claro que no es posible que haya una causa justa que no tenga a un socialista al lado defendiéndola. Ha subrayado además que el PSOE no va a aceptar "nunca" la reforma laboral del Gobierno del PP, que incluye una propuesta "ignominiosa", consistente en que los padres acepten un despido barato para que sus hijos puedan tener un empleo precario.

La reforma laboral, según ha insistido, pretende que los trabajadores elijan entre derechos y empleo, en una ecuación que recoge "lo peor de los dos mundos", porque supondrá menos derechos y más desempleo.