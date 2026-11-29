Un total de 38.616.949 españoles, de los que 35.953.542 residen en España y 2.663.407 en el extranjero, están llamados este domingo a las urnas para renovar los 209 miembros del Senado y los 350 del Congreso que después deberán elegir al presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.

Serán las decimoséptimas elecciones generales en los más de 50 años del actual periodo democrático en España y las primeras para 1.615.034 jóvenes que han cumplido los 18 años desde los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio de 2023. Para ejercer el derecho al voto estarán abiertos de 9:00 a 20:00 horas 22.493 locales en los que se constituirán 61.033 mesas electorales, que ya cuentan con todo el material necesario, incluidos los dispositivos para que, por primera vez, quienes lo deseen de los más de 1.755.000 ciudadanos que lo tienen activado puedan identificarse con el DNI digital.

En las mesas estarán 183.099 personas que fueron elegidas por sorteo en los ayuntamientos como presidentes y vocales, que recibirán una dieta de 75 euros. A estas elecciones generales se han presentado un total de 895 candidaturas: 534 al Congreso, con 5.197 candidatos y 361 al Senado, con 5.400 candidatos. En esta cámara se elegirá por primera vez de forma separada un representante por la isla de Ibiza y otro por la de Formentera.

Votan los cuatro principales candidatos a la presidencia

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido el primer candidato en votar este domingo. A las 09:00 horas, el presidente del Gobierno ha votado en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid.

Tras depositar su voto en la urna, Sánchez ha señalado que "el mayor poder es el voto, animo a los ciudadanos a movilizarse, a votar por el futuro de nuestro país", ha destacado. El presidente del Gobierno ha confesado a los medios de comunicación que pasará el día junto a su familia y comerá "paella".

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha votado a las 10:34 horas en el Colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, donde estudió de joven su principal contrincante político, Pedro Sánchez. Ha sido el segundo candidato a la presidencia del Gobierno en votar.

Feijóo ha agradecido a todos aquellos que trabajan este domingo para que la jornada electoral se desarrolle con normalidad, y ha destacado que tras este 29N "puede haber un antes y un después". Además, ha pedido a los españoles "que no voten con miedo, que voten con memoria". "Que tomen la decisión que elijan, que nunca lo hagan con miedo, sino con memoria, convicción y sabiendo que lo que elegimos es el Gobierno democrático de nuestro país".

La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha votado este domingo en su Barcelona natal. Ha sido a las 11:03 en el colegio electoral.

Ada Colau ha resaltado que "la ciudadanía tiene muy claro que es un día muy importante y hay mucho en juego, no son unas elecciones cualquiera". Destaca que lo más importante es que "la mayoría social trabajadora vaya votar para defender derechos" conseguidos.

Desde el Frente Amplio, destacaron la intensa agenda llevada a cabo estas semanas "recorriendo el país de punta a punta", entre mítines y conversaciones en mercados, lugares de trabajo y plazas.

El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha ejercido el voto a las 11:30 dentro de un colegio electoral abarrotado.

Abascal ha llamado a la "participación masiva para que no haya que arrepentiré mañana", a la vez que ha deseado que todos aquellos que puedan ejercerlo, lo hagan "de manera pacífica". Al igual que el líder del PP, Santiago Abascal ha confiado en que "los españoles puedan votar sin miedo".

Participación a las 14:00

La participación en las elecciones generales que se celebran este domingo se situaba a las 14 horas en el 45,74%, 5 puntos porcentuales más que a la misma hora en las elecciones de 2023, según indican los primeros datos que ha ofrecido el Gobierno.

Las comunidades con porcentajes más altos son la Comunidad Valenciana y La Rioja, que superan el 50%, y otras como Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, País Vasco y Madrid están cerca de ese porcentaje. Por el contrario, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las únicas que no llegan al 40%.