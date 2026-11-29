29N
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: La participación a las 14:00 es de un 45,75%, cinco puntos más que en 2023
Sigue en directo la última hora de las elecciones generales 2026. Los españoles deciden hoy el próximo presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.
- Qué se vota en las elecciones generales de hoy 29 de noviembre del 2026
- Elecciones generales 2026: Cuántas papeletas hay para votar en las elecciones de este 29 noviembre
- Alberto Núñez Feijóo vota junto a su mujer y al alcalde de Madrid, Martínez Almeida: "Que no voten con miedo, sino con memoria"
- Pedro Sánchez vota a primera hora en las elecciones generales: "Veo una movilización épica, tengo buenas sensaciones"
- Santiago Abascal vota en Madrid y llama a la "participación masiva para que no haya que arrepentirse mañana"
- La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, vota en Barcelona: "Las mujeres no van a estar calladitas"
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Un total de 38.616.949 españoles, de los que 35.953.542 residen en España y 2.663.407 en el extranjero, están llamados este domingo a las urnas para renovar los 209 miembros del Senado y los 350 del Congreso que después deberán elegir al presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.
Serán las decimoséptimas elecciones generales en los más de 50 años del actual periodo democrático en España y las primeras para 1.615.034 jóvenes que han cumplido los 18 años desde los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio de 2023. Para ejercer el derecho al voto estarán abiertos de 9:00 a 20:00 horas 22.493 locales en los que se constituirán 61.033 mesas electorales, que ya cuentan con todo el material necesario, incluidos los dispositivos para que, por primera vez, quienes lo deseen de los más de 1.755.000 ciudadanos que lo tienen activado puedan identificarse con el DNI digital.
En las mesas estarán 183.099 personas que fueron elegidas por sorteo en los ayuntamientos como presidentes y vocales, que recibirán una dieta de 75 euros. A estas elecciones generales se han presentado un total de 895 candidaturas: 534 al Congreso, con 5.197 candidatos y 361 al Senado, con 5.400 candidatos. En esta cámara se elegirá por primera vez de forma separada un representante por la isla de Ibiza y otro por la de Formentera.
Votan los cuatro principales candidatos a la presidencia
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido el primer candidato en votar este domingo. A las 09:00 horas, el presidente del Gobierno ha votado en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid.
Tras depositar su voto en la urna, Sánchez ha señalado que "el mayor poder es el voto, animo a los ciudadanos a movilizarse, a votar por el futuro de nuestro país", ha destacado. El presidente del Gobierno ha confesado a los medios de comunicación que pasará el día junto a su familia y comerá "paella".
El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha votado a las 10:34 horas en el Colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, donde estudió de joven su principal contrincante político, Pedro Sánchez. Ha sido el segundo candidato a la presidencia del Gobierno en votar.
Feijóo ha agradecido a todos aquellos que trabajan este domingo para que la jornada electoral se desarrolle con normalidad, y ha destacado que tras este 29N "puede haber un antes y un después". Además, ha pedido a los españoles "que no voten con miedo, que voten con memoria". "Que tomen la decisión que elijan, que nunca lo hagan con miedo, sino con memoria, convicción y sabiendo que lo que elegimos es el Gobierno democrático de nuestro país".
La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha votado este domingo en su Barcelona natal. Ha sido a las 11:03 en el colegio electoral.
Ada Colau ha resaltado que "la ciudadanía tiene muy claro que es un día muy importante y hay mucho en juego, no son unas elecciones cualquiera". Destaca que lo más importante es que "la mayoría social trabajadora vaya votar para defender derechos" conseguidos.
Desde el Frente Amplio, destacaron la intensa agenda llevada a cabo estas semanas "recorriendo el país de punta a punta", entre mítines y conversaciones en mercados, lugares de trabajo y plazas.
El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha ejercido el voto a las 11:30 dentro de un colegio electoral abarrotado.
Abascal ha llamado a la "participación masiva para que no haya que arrepentiré mañana", a la vez que ha deseado que todos aquellos que puedan ejercerlo, lo hagan "de manera pacífica". Al igual que el líder del PP, Santiago Abascal ha confiado en que "los españoles puedan votar sin miedo".
Participación a las 14:00
La participación en las elecciones generales que se celebran este domingo se situaba a las 14 horas en el 45,74%, 5 puntos porcentuales más que a la misma hora en las elecciones de 2023, según indican los primeros datos que ha ofrecido el Gobierno.
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Las comunidades con porcentajes más altos son la Comunidad Valenciana y La Rioja, que superan el 50%, y otras como Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, País Vasco y Madrid están cerca de ese porcentaje. Por el contrario, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las únicas que no llegan al 40%.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Ayuso pide que "pase rápido" la jornada electoral
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que espera que "pase rápido" la jornada electoral de este domingo para que llegue la noche y conocer el resultado de las urnas.
"Tengo mucha ilusión porque llegue la noche", ha trasladado a los periodistas al acudir a votar IES Fortuny, en el distrito de Chamberí, donde ha asegurado que espera que siga habiendo "tanta participación".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Llaman 'Anotop At' a Feijóo justo cuando iba a votar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha vivio una anécdota tras llamarle el presidente de mesa 'Anotop At' al leer su DNI. "Me lo tomo con humor", ha respondido el líder del PP.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Navajún destrona a Villarroya haciendo tiempo récord
Navajún han constituido la mesa y votado en menos de cinco minutos. Para las 9.05 horas, la labor ya estaba hecha y todo el día por delante para los vecinos.
Se acabó la racha. Villarroya ha cedido este domingo su trono histórico como el primer pueblo de España en echar el cierre a las urnas. Ni los ocho vecinos censados de forma presencial, puntuales como un reloj desde las ocho de la mañana, ni el despliegue de cámaras pudieron evitar el sorpasso.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: La Comunidad Valenciana la comunidad con más aumento en participación
La participación en las elecciones generales que se celebran este domingo se situaba a las 14 horas en el 45,75%, 5 puntos porcentuales más que a la misma hora en las elecciones de 2023, según indican los primeros datos que ha ofrecido el Gobierno.
Las comunidades con porcentajes más altos son la Comunidad Valenciana y La Rioja, que superan el 50%, y otras como Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, País Vasco y Madrid están cerca de ese porcentaje. Por el contrario, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las únicas que no llegan al 40%.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Canarias alcanza el 35,36% de participación a las 13:00
La participación en las elecciones generales de este domingo a la una de la tarde en Canarias era del 35,36 por ciento, lo que supone 6,46 puntos más que en los comicios de 2023, cuando a esta hora habían votado el 28,9 % de los electores, según datos del Ministerio del Interior.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Junqueras destaca la trascendencia de las elecciones generales
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha destacado este domingo la trascendencia de estas elecciones generales: "Hoy nos jugamos el futuro de nuestros hijos, el del país y el de la gente de Cataluña".
Así lo ha afirmado desde la red social X, después de ejercer su derecho al voto en el Casal del Turó, su colegio electoral en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). "Hoy votamos por ti y por todo lo que te mereces", ha añadido Junqueras, después de una campaña electoral en la que ha compartido diversos actos con el cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Cataluña alcanza el 45,24% de participación a las 14:00
Cataluña alcanza una participación del 45,24 % hasta las 14 horas en las elecciones generales de este domingo, lo que supone 8,46 puntos porcentuales más que en julio de 2023, cuando fue del 36,78 %. Según datos difundidos por el ministerio del Interior, la demarcación de Barcelona es la que registra mayor participación hasta el momento, con un 45,70 %.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Ester Muñoz afirma que su formación llega con "el trabajo hecho"
La portavoz de campaña del PP y cabeza de lista al Congreso en León, Ester Muñoz, ha afirmado que su formación ha llegado a este día "con el trabajo hecho" y ha agregado que "el que tiene el trabajo hecho llega tranquilo siempre a la nota final".
Muñoz ha ejercido su derecho al voto a las 10:30 horas en las Escuelas Viejas de Carbajal de la Legua, en León.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: La participación a las 14:00 es de un 45,66%, cinco puntos más que en 2023
La participación en las elecciones generales de este domingo a las dos de la tarde era del 45,54 por ciento, lo que supone 5,06 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Ana Redondo llama a votar "en las elecciones más importantes de los últimos setenta años"
La ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid, Ana Redondo, ha llamado este domingo a votar en las que ha definido como las elecciones "más importantes" de los últimos setenta años y en las que confía que la participación alcance el ochenta por ciento.
Lo ha hecho tras depositar su voto, acompañada de su hija, en el colegio electoral del CEIP García Quintana de Valladolid, donde su hermana, Victoria Redondo, ha sido presidenta de mesa.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Rufián tacha de vergüenza a la gente que pone en duda la democracia
El portavoz de ERC en el Congreso y candidato del partido a las elecciones generales, Gabriel Rufián, pidió este domingo a la gente que salga "masivamente" a votar "con conciencia y con memoria" y tachó de "vergüenza" que algunos "pongan en duda hoy la democracia", defendiendo que el resultado electoral, "sea cual sea", será "limpio".
Así lo indicó Rufián en declaraciones ante los medios desde la Escola Mercè Rodoreda de Badalona, donde destacó que tras estas elecciones hay "dos escenarios posibles", uno será "de confrontación", refiriéndose a una posible suma de PP y Vox, y el otro de presión y de construcción, como hasta ahora" hacia el Gobierno del PSOE.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Cierran dos colegios electorales en Girona al no tener papeletas de 'Alhora'
Dos colegios electorales ubicados en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc y en Pals (Girona) han tenido que cerrar temporalmente sus puertas este domingo por la mañana al no haber papeletas de Alhora, la formación independentista que encabeza Jordi Graupera.
Según han informado fuentes de Alhora y han confirmado a EFE fuentes de la Delegación de Gobierno en Cataluña, en un colegio electoral de Pals -el centro cívico de la localidad- faltaban las papeletas de la candidatura que lidera Graupera, lo que ha obligado a cerrar por unos minutos el local de votación, hasta que han podido traer las papeletas correspondientes.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Isabel Rodríguez llama a participar en las elecciones generales
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha llamado este domingo a la participación en las elecciones generales y ha destacado la afluencia de votantes a los colegios electorales durante las primeras horas de la jornada.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: El PP denuncia ante la JEC una supuesta orden policial
El Partido Popular ha presentado una denuncia urgente ante la Junta Electoral Central (JEC) por una supuesta actuación irregular de agentes de la Policía Nacional en cinco mesas electorales de Toledo durante la jornada electoral de este domingo.
Según denuncia el PP, los agentes se personaron en varios colegios electorales alrededor de las 9.20 horas y comunicaron que, por orden del Tribunal Supremo, los votos de los electores cuyo derecho de sufragio había sido suspendido cautelarmente debían remitirse al Instituto Nacional de Estadística (INE), en lugar de ser recogidos por las mesas electorales.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Imbroda llama a votar por la "ilusión del cambio"
El presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que vote en estas elecciones generales "por la ilusión y el cambio" porque son "decisivas y muy importantes para toda España, mucho más para Ceuta y Melilla".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Incidencias en varios colegios electorales con el DNI digital
El uso del DNI digital para votar en las elecciones generales de este domingo está produciendo algunas incidencias en algunos colegios de todo el territorio nacional, han informado a EFE fuentes del Ministerio del Interior.
Unas incidencias que, tal y como aseguran las mismas fuentes, están siendo subsanadas por la Policía Nacional. Estos comicios son los primeros en los que se puede utilizar para identificarse en las urnas el DNI digital.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Sacan las urnas a la calle para que vote una mujer con movilidad reducida
Una mujer con movilidad reducida ha podido votar en Jaén tras sacar las urnas a la calle.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Jorge Azcón define el 29N como una "cita muy importante"
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha hecho un llamamiento a la participación en las elecciones generales de este domingo, un cita "muy importante" en la que "lo que cada uno quiera lo demuestra en las urnas".
"Hoy sin duda es un día muy importante, llevábamos muchísimo tiempo esperando tener la oportunidad de votar y por fin hoy votamos", ha enfatizado Azcón, quien ha insistido en que los españoles tienen la oportunidad de decidir si quieren cambiar o no al Gobierno de España.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Carlos Cuerpo anima a "votar con ganas"
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha votado este domingo por la mañana en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ramiro de Maetzu de Madrid y ha comentado con los miembros de la mesa electoral que hay que "votar con ganas".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: El PNV llama a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto
La cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha llamado este domingo a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y ha advertido de que hay "mucho en juego". Vaquero ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras depositar su voto en el frontón municipal de Urnieta (Gipuzkoa), donde ha recalcado que el de hoy es un "día importante".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: María Guardiola anima a votar en estas elecciones generales
La presidenta de la Junta y del PP de Extremadura, María Guardiola, ha animado a votar en estas elecciones generales, pues hay "mucho en juego" para "proteger" la democracia y son una "oportunidad" de cerrar un ciclo electoral y político que inició la región hace menos de un año. A su juicio, estos comicios son "cruciales" para el futuro del país y ha augurado una jornada de mucha participación.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Nogueras llama a votar "con mucho orgullo"
La cabeza de lista de Junts al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras, ha hecho este domingo un llamamiento a votar "con mucho orgullo y, sobre todo, sin miedo" en estas elecciones generales: "Hoy votamos pensando en Cataluña". "Votar pensando en Cataluña es la mejor manera de defender nuestro país", ha afirmado en declaraciones a los medios desde su colegio electoral en Mataró (Barcelona), justo el día en que su padre, fallecido hace 17 años, habría celebrado su cumpleaños.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Aitor Esteban (PNV) anima a la ciudadanía vasca a votar
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha animado a la ciudadanía vasca a votar este domingo porque "va a ser una legislatura dura" y hoy está en juego "la voz vasca en Madrid". Esteban ha acudido a depositar su voto en las antiguas Escuelas Zubialde, ubicadas junto al Ayuntamiento de Zeberio, en Bizkaia, donde ha confiado en que la jornada electoral "transcurra con tranquilidad y sin incidentes".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Diana Morant manifiesta que hoy es un día "muy importante"
La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha manifestado que hoy es un día de elecciones generales muy importante, en el que "todas y todos podemos decidir si queremos una España que siga avanzando en derechos o una España que retroceda" y ha animado a la participación para que el resultado sea el de "la España real".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Albiol anima a votar y demostrar las "ganas de cambio"
El cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha animado este domingo a votar en las elecciones generales para demostrar "las ganas de cambio", y se ha mostrado "optimista" y con "esperanza de que el cambio se pueda llevar a cabo".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: EH Bildu llama a votar con inteligencia colectiva
El candidato de EH Bildu por Bizkaia al Congreso, Oskar Matute, ha confiado este domingo en que la ciudadanía de "Euskal Herria no va a fallar" y "va a hacer un voto con inteligencia colectiva".
Tras depositar su voto en el colegio público Gurutzeta del municipio vizcaíno de Barakaldo, Matute ha invitado a la ciudadanía vasca y navarra a emitir "un voto masivo" y "a que lo haga con ilusión y con una sonrisa en la boca".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Aumenta la participación un 2,71% más a las 12:40 en Hospitalet de Llobregat
El Ayuntamiento de L'Hospitalet, ha creado una página web de las elecciones generales en su localidad y muestra una participación más alta que las anteriores elecciones.
La participación a esta hora de la mañana aumenta un 2,71% respecto a las pasadas elecciones (24,60%) ante el 21,89% de 2023.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Miriam González, líder de Democracia21 anima a los ciudadanos a votar
La líder de la coalición Democracia para el Siglo 21, Miriam González, ha expresado su deseo de que la jornada electoral transcurra con total normalidad y ha animado a todos los ciudadanos a acudir a las urnas. González acudió a votar a las 11 horas al Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid y tras hacer pidió a los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto "con ilusión y responsabilidad democrática".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Rufián pide votar a conciencia y memoria
El cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha pedido este domingo al electorado votar "a conciencia y con memoria" y ha instado al conjunto de fuerzas políticas a respetar unos resultados que, ha asegurado, serán "evidentemente limpios". "Pedimos a la gente que salga masivamente a votar a conciencia y con memoria.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Así se ha dirigido Ada Colau ante los medios
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Así ha votado Ada Colau
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Así ha votado Santiago Abascal
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Page considera estas elecciones como "muy trascendentales"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que las elecciones generales de este domingo son "muy muy trascendentes para España" tras casi cuatro años de "muchísima tensión política" con un nivel de polarización "muy superior al habitual y muy superior al recomendable".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Ada Colau asegura que las mujeres no van a "estar calladitas" en las elecciones
La candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha asegurado que las mujeres no van a estar "calladitas" en las elecciones generales de este domingo sino que serán "protagonistas", porque hay "mucho en juego".
Así lo ha explicado tras votar en su colegio electoral en el distrito de Gràcia de Barcelona, donde ha dicho que estas "no son unas elecciones cualquiera" y ha instado a defender "la democracia, los servicios públicos, el derecho a la vivienda, las pensiones o los sueldos dignos".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: El delegado del Gobierno en Canarias informa sobre el transcurso del voto en las islas
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha informado este domingo de que los 2.941 colegios electorales de las islas se han abierto con normalidad y están constituidos y en funcionamiento al cien por cien. Pestana ha hecho estas declaraciones a primera hora de la mañana a las puertas del colegio electoral de Puntallana, en La Palma.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Así se ha dirigido Santiago Abascal a los medios
Así se ha dirigido Santiago Abascal a los medios.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Abascal llama a que la gente vote de manera "pacífica"
Abascal ha llamado a la "participación masiva para que no haya que arrepentiré mañana", a la vez que ha deseado que todos aquellos que puedan ejercerlo, lo hagan "de manera pacífica". Al igual que el líder del PP, Santiago Abascal ha confiado en que "los españoles puedan votar sin miedo"
Santiago Abascal pasó la jornada de reflexión en familia "tras mes y medio recorriendo el país", añadió.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Emilio Delgado anima a acudir masivamente a votar
El cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha animado este domingo a la ciudadanía a acudir "masivamente" a votar, especialmente en los barrios trabajadores, tras ejercer su derecho al voto en el colegio Maruja Mallo de Móstoles, donde ha asegurado que se encuentra "moderadamente optimista" ante el resultado electoral.
"Que nadie se quede en casa. Nos jugamos el futuro de este país y la opinión de cada persona es fundamental", ha afirmado.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Irene Montero alega a "votar con el corazón"
La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha animado este 29N a votar "con el corazón" para que "nadie sea más que nadie" porque el "voto de cualquier persona que gasta muchísimo" en la cesta de la compra "vale lo mismo que el de cualquier poderoso".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Santiago Abascal, cuarto candidato en votar
El candidato de Vox, Santiago Abascal ha sido el cuarto en votar tras Ada Colau.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Almeida augura que será un domingo "largo" y anima a los ciudadanos a ir a las urnas.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, auguró este domingo que será "un día largo" y animó a los ciudadanos a acudir a las urnas. Almeida manifestó en declaraciones a los medios de comunicación que "es el momento en que lo que tenemos que hacer es simplemente decirle a los españoles que vayan a votar. Insisto que para mí es el derecho más sagrado que tenemos en democracia".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Ada Colau, tercera candidata en votar
La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha votado en estas elecciones generales en el Institut La Sedeta de Barcelona tras haber pasado una jornada de reflexión con su familia.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Juan Jesús Vivas, vota por el futuro de Ceuta
Así lo ha hecho para pedir el voto en Ceuta: "Hoy es el día. Lo vivo con ilusión y con la esperanza de que, entre todos, seamos capaces de construir una España mejor, en la que Ceuta tenga las oportunidades que merece".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Óscar López vota y llama a la movilización masiva de los ciudadanos
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha llamado este domingo a "la movilización masiva" en "un día importante para España y para Europa", y ha expresado su deseo de que haya un récord de participación en las elecciones generales.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Elma Saiz vota y pide que la ciudadanía vote para los próximos cuatro años
La candidata del PSN-PSOE al Congreso de los Diputados y ministra y portavoz del Gobierno central, Elma Saiz, ha animado a una "movilización histórica" en un "día muy importante", porque la ciudadanía a través del voto "tiene un poder muy importante para decidir qué país se quiere para los próximos cuatro años".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Así ha hablado ante los medios el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo
Así ha hablado ante los medios de comunicación el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Así ha votado Alberto Núñez Feijóo
Así ha votado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Feijóo llama a que los españoles voten con memoria
Feijóo ha agradecido a todos aquellos que trabajan este domingo para que la jornada electoral se desarrolle con normalidad, y ha destacado que tras este 29N "puede haber un antes y un después".
Además, ha pedido a los españoles "que no voten con miedo, que voten con memoria". "Que tomen la decisión que elijan, que nunca lo hagan con miedo, sino con memoria, convicción y sabiendo que lo que elegimos es el Gobierno democrático de nuestro país".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Normalidad total en estas primeras horas de jornada electoral
La jornada electoral del 29N está transcurriendo con absoluta normalidad, sin incidencias destacables y con el 100 % de las mesas constituidas, en una cita para los votantes vigilada por más de 100.000 agentes de las fuerzas de seguridad.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Ignacio Garriga (Vox) llama a la movilización masiva
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido una "movilización masiva" para las elecciones generales de este domingo, con el fin de "poner fin a la pesadilla de los últimos ocho años" de gobierno en España e "iniciar una nueva etapa de esperanza y de prosperidad".
Para Garriga, "hoy es un gran día", porque "los españoles pueden poner fin a la pesadilla que han vivido en estos ocho años de Pedro Sánchez", dejar atrás "el colapso y el caos" y "elegir el rumbo que queremos para nuestra nación".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: La presidenta de Navarra muestra su ilusión en esta jornada electoral
La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, ha reconocido estar "ilusionada" en esta jornada electoral en la que ha llamado a la participación y ha deseado una "amplia movilización".
De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación en el colegio público de San Francisco de Pamplona, donde ha acompañado a votar a la candidata del PSN-PSOE, ministra de Inclusión, Seguridad Social Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Almeida vota en Madrid y acompaña a Feijóo a su votación
Almeida vota en Madrid: "Llegó el día más importante de la democracia. Animo a todos los españoles a acudir hoy a votar y participar en una jornada decisiva para el futuro de España".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Se constituyen el 100% de las mesas en Cataluña
El 100 % de las mesas electorales distribuidas por toda Cataluña para estas elecciones generales se han constituido, según los datos del Ministerio del Interior volcados en la página web de estos comicios.
Cataluña cuenta este domingo con 2.674 colegios electorales, con un total de 9.076 mesas, y están llamados a las urnas 5.926.487 catalanes, 223.028 más que en las elecciones generales de 2023.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Feijóo, segundo candidato en votar
El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo ha sido el segundo en votar tras Pedro Sánchez. Lo ha hecho en el colegio electoral en el cual Pedro Sánchez estudió de joven.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Urtasun llama a una 'fortísima movilización'
El ministro de Cultura y número dos de Comuns-Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha hecho un llamamiento a una "fortísima movilización" para las elecciones generales de este domingo, con el fin de "seguir avanzando y no retroceder ni un milímetro".
"Quiero pedir una fortísima movilización, que vaya todo el mundo a votar, porque este país necesita seguir avanzando y no retroceder ni un milímetro", ha destacado el ministro.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: 3.338 personas con discapacidad visual votan este domingo
Un total de 3.338 personas con discapacidad visual podrán votar este domingo en las elecciones generales del 29-N gracias a un kit de voto accesible con documentación complementaria en braille que el Gobierno ha enviado a sus casas para hacer más accesible el proceso a las personas ciegas sin alterar el carácter presencial del voto.
El kit contiene las papeletas y los sobres electorales habituales, acompañados de documentación en braille e instrucciones para su utilización.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Se constituyen el 99,86% de las mesas electorales
Un 99,98 por ciento de las mesas electorales previstas para las elecciones generales de este domingo se han constituido, según los datos del Ministerio del Interior volcados en la página web de estos comicios.
Así, se han conformado 61.023 mesas de las 61.033 que tenían que hacerlo y ninguna ha sido suspendida. Estas mesas, que ya están recibiendo los votos de los electores, representan a un censo de 35.906.572 ciudadanos de un total de 35.953.542 llamados a las urnas.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Las mesas electorales no introducirán en las urnas los votos de la 'ley de nietos'
Las mesas electorales de las generales de este domingo no abrirán ni introducirán en las urnas los votos de los 11.283 residentes en España nacionalizados por la 'ley de nietos' a los que el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho de sufragio.
Así lo establecen las instrucciones complementarias de la Junta Electoral Central (JEC) para los integrantes de las mesas.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Abren los colegios electorales en Canarias
Los colegios electorales en Canarias han abierto a las 10:00 hora canaria. Este domingo están repartidas por el archipiélago 2.941 mesas electorales (1.382 en Santa Cruz de Tenerife y 1.559 en Las Palmas) en un total de 1.040 locales de voto, 532 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 508 en Las Palmas.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Así ha votado Pedro Sánchez
Así ha votado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en Madrid.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Los trabajadores que acudan a su puesto, tendrán permiso de cuatro horas para votar
Los trabajadores que tengan que acudir este domingo a sus puestos durante la jornada de las elecciones generales del 29-N dispondrán de hasta cuatro horas retribuidas para ejercer su derecho al voto, aunque el tiempo concreto de ausencia depende de la comunidad autónoma en la que trabajen.
Y es que las diferencias territoriales hacen que empleados con idénticos horarios puedan disfrutar de permisos de distinta duración, con variaciones que pueden llegar a las dos horas en función de las circunstancias.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Pedro Sánchez se dirige a los medios tras su votación
Pedro Sánchez se ha dirigido a los medios de comunicación tras votar.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Sánchez apela a una movilización "histórica"
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, votó este domingo, a las 9.15 horas, y apeló a "una movilización histórica" para que el próximo Parlamento "refleje la voluntad de la ciudadanía".
Animó a todos los ciudadanos a movilizarse y votar, afirmando que el voto es "el mayor de los poderes" y que una alta participación dará más fuerza al futuro Gobierno.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Las palabras de Pedro Sánchez tras votar
El candidato socialista ha acudido a votar solo, y ha explicado que su mujer, Begoña Gómez, lo ha hecho por correo.
Tras depositar su voto en la urna, Sánchez ha señalado ante los medios que "el mayor poder es el voto, animo a los ciudadanos a movilizarse, a votar por el futuro de nuestro país", ha destacado. El presidente del Gobierno ha confesado a los medios de comunicación que pasará el día junto a su familia y comerá "paella".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Gabriel Rufián vota a las 11:00 en Badalona
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista de este partido a las elecciones generales, Gabriel Rufián, votará este domingo por la mañana en la Escola Mercè Rodoereda de Badalona y, por la tarde, se desplazará hasta Barcelona para seguir la noche electoral. En concreto, Rufián votará a las 11.00 horas.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Villarroya, primer anécdota de las elecciones generales
El municipio riojano de Villarroya, que tiene nueve vecinos empadronados, no ha podido cumplir este domingo su objetivo de mantener el récord de ser el primer municipio de España en cerrar las urnas, dado que ha habido un voto por correo y la cartera no ha llegado a la apertura del colegio electoral.
Los ocho vecinos que pueden votar presencialmente estaban a las 8:00 horas en el colegio electoral, preparados para, una hora después, depositar su voto con rapidez ante numerosos medios de comunicación.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Miriam Nogueras vota a las 12:00
La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista de este partido a las elecciones generales, Miriam Nogueras, votará este domingo en Mataró, votará a las 12.00 horas en el Casal de la gent gran del parc central de Mataró.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Pedro Sánchez ejerce el derecho a voto
Pedro Sánchez, candidato del PSOE, ejerce su derecho al voto
El presidente del Gobierno concurre por sexta vez a unas elecciones generales como candidato socialista, tras más de ocho años al frente del Ejecutivo.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Más de 100.000 agentes velarán por la seguridad en España este domingo electoral
El Ministerio del Interior ha diseñado un dispositivo de seguridad integrado por 100.727 efectivos de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de todo el país, un 11,5% más que en 2023, con el objetivo de velar por "el normal desarrollo" de las elecciones generales que se celebran este domingo.
Así lo confirmó el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para poner de relieve que todos los agentes que se desplieguen centrarán su actividad en "evitar cualquier tipo de incidencia en el funcionamiento de los 22.943 locales electorales" que se abrirán para que los ciudadanos depositen su voto.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Ada Colau e Irene montero votarán a las 11 y a las 10 respectivamente
La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, votará este domingo en su Barcelona natal, mientras que la de Podemos, Irene Montero, lo hará en La Navata (Galapagar, Madrid) Según informaron desde las respectivas candidaturas, Colau votará hacia las 11.00 horas en el Institut La Sedeta, en la calle Indústria.
Por su parte, Montero votará a a las 10.00 horas en el Colegio La Navata, el mismo donde viene haciéndolo desde que se trasladó allí a vivir con su pareja, el exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Abren los colegios electorales
Los 22.493 colegios electorales han abierto sus puertas tras la constitución de las 61.033 mesas. Comienza la votación para los 35.953.542 españoles llamados a las urnas presencialmente. Otros 2.663.407 de españoles en el extranjero también están llamados a votar.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Santiago Abascal vota a las 11:30
El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ejercerá este domingo a las 11:30 su derecho al sufragio en las elecciones generales del 29-N en el Colegio Pinar del Rey de Madrid y, posteriormente, atendrá a los medios de comunicación para pedir a los españoles que no se olviden de votar.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Así ha anunciado el Partido Popular que millones de españoles votan en las urnas
Con este vídeo en redes sociales ha anunciado el Partido popular que más de 38 millones de españoles están llamados a votar este domingo.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Feijóo vota a las 10:30 en el colegio donde estudió Sánchez
El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, votará este domingo a las 10.30 horas en el Colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, donde estudió de joven su principal contrincante político, Pedro Sánchez.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: La jornada electoral marca un predominio de cielos nubosos en toda España
La jornada electoral de este domingo estará marcada por la estabilidad meteorológica en gran parte de España, con predominio de los cielos poco nubosos, temperaturas propias de finales de noviembre y lluvias en Galicia y las comunidades del Cantábrico, mientras que los bancos de niebla reducirán la visibilidad durante las primeras horas del día en amplias zonas del interior peninsular.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la influencia de las altas presiones favorecerá el tiempo estable en buena parte del país, aunque el paso de un frente por el extremo norte peninsular dejará precipitaciones que se desplazarán de oeste a este a lo largo de la jornada.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Constituidas la mitad de las mesas electorales
Casi el 50% de las mesas electorales ya están constituidas. Según los datos del ministerio de Interior, 29.050 de 61.033 mesas electorales, un 47,59% han sido constituidas. Los colegios electorales abren sus puertas a las 09:00 de la mañana
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Pedro Sánchez será el primer candidato en votar
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, será el primer candidato a La Moncloa en votar este domingo entre las 9.00 y las 9.30 horas en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid.
Sánchez aspira a revalidar el poder en las urnas para conseguir un nuevo mandato tras su llegada a La Moncloa en 2018 gracias a la moción de censura que presentó contra Mariano Rajoy.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Comienza la constitución de mesas electorales
Las 61.033 mesas en las que los españoles podrán depositar su voto este 29 de noviembre para renovar el Congreso y el Senado se constituyen a partir de las 8:00 horas en los 22.493 colegios electorales distribuidos por todo el país.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Más de 38 millones de españoles están llamados a votar este domingo
Un total de 38.616.949 españoles, de los que 35.953.542 residen en España y 2.663.407 en el extranjero, están llamados este domingo a las urnas para renovar los 209 miembros del Senado y los 350 del Congreso que después deberán elegir al presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.
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