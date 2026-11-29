Consulta todos los resultados de las Elecciones Generales 2026 en España en todas las Comunidades Autónomas, provincias y municipios.

Antena 3 Noticias te ofrece en tiempo real el escrutinio de la jornada electoral del 29N para que puedas conocer al momento quién está ganando las elecciones generales.

Resultados de las Elecciones Generales 2026 al detalle

Además del recuento de votos, podrás seguir todos los datos de participación, el número de votos en blanco, abstenciones y votos nulos y compararlos con los conseguidos el pasado 23 de julio de 2023, fecha en la que se celebraron las últimas eleccciones generales en España.

29N Elecciones 29N CONGRESO

SENADO ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 16:18 h. Congreso Congreso DATOS PACTOS EN DISPUTA Escaños por partido, porcentaje y votos Partido Escaños % Votos Ver detalles: Frente Amplio, Podemos, PP y UPN Frente Amplio: Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños. Podemos: Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1), Barcelona (1), Murcia (1), Las Palmas (1) y Granada (1). PP: Se comparan los escaños de UPN y del PP, es decir, 138 escaños. Resumen del escrutinio: Participación 0% 66,6 % Votos contabilizados: 0 0,00% Abstenciones: 0 0,00% Votos en blanco: 0 0,00% Votos nulos: 0 0,00%

¿Cómo se reparten los escaños en el Congreso y en el Senado?

En España la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece el número de escaños que se reparten tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

El artículo 161 de la citada ley establece que "para la elección de Diputados y Senadores, cada provincia constituirá una circunscripción electoral. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla serán consideradas, cada una de ellas, como circunscripciones electorales"

Los 350 escaños del Congreso de los Diputados en cada provincia de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre se reparten de la siguiente forma:

Respecto al Senado:

Cada circunscripción provincial elige cuatro senadores.

En las circunscripciones insulares se eligen tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; y uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla eligen dos senadores cada una.

Esto significa que los 269 senadores del total de la Cámara serán designados de la siguiente forma:

209 senadores elegidos por sufragio universal

60 senadores elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas (uno por CCAA y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio)

Resultados de las Elecciones Generales 2023 ¿quién ganó y cómo se formó el Gobierno?

En las últimas elecciones generales de España, celebradas el 23 de julio de 2023, el PP fue el partido más votado aunque no logró los apoyos suficientes para sacar su investidura adelante.

El PSOE, por su parte, en noviembre del 2023, formó un Gobierno de coalición junto a Sumar.

Así quedaron los escaños conseguidos por cada partido en 2023 (en negrita aquellos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez)