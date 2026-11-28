Un niño de 11 años se encuentra en estado crítico después de haber sido apuñalado este sábado durante una pelea en Pacs del Penedès, en la provincia de Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos adultos por su presunta relación con la agresión y han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

Los hechos se han producido hacia las 15.45 horas en la carretera BP-2121. El menor ha sufrido heridas por arma blanca que han requerido asistencia sanitaria urgente y su posterior evacuación a un centro hospitalario.

Cuatro ambulancias y un helicóptero medicalizado

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado cuatro ambulancias y un helicóptero medicalizado para atender al niño. Los sanitarios le han prestado una primera asistencia en el lugar y, tras estabilizarlo, lo han trasladado en helicóptero al hospital Sant Joan de Déu, en Esplugues de Llobregat.

El menor ha sido evacuado en estado crítico. Por el momento, no han trascendido nuevos detalles sobre su evolución tras el ingreso hospitalario.

Dos adultos detenidos y una investigación abierta

Los arrestados son dos hombres de 31 y 47 años, cuya participación en los hechos investigan los Mossos. La policía catalana trabaja para reconstruir la secuencia de la agresión y determinar las responsabilidades de cada uno.

Se desconocen las causas que desencadenaron el enfrentamiento y si existía una relación previa entre el niño y los detenidos. La investigación deberá aclarar cómo se inició la pelea y en qué circunstancias el menor recibió las heridas.