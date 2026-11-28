El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha salido este sábado a montar en bicicleta de montaña por el campo junto a su esposa, Begoña Gómez, durante la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según fuentes socialistas, dedicará el día a hacer deporte y estar con su familia tras quince días de campaña.

El PSOE ha compartido un vídeo en el que Sánchez explica que llevaba varias semanas sin practicar esta afición debido a sus compromisos electorales. "Tenía ganas de volver a coger la bici. Llevo unas cuantas semanas que no he podido, por la campaña y la precampaña", comenta ante la cámara.

En la grabación, el candidato se prepara para iniciar la ruta y se coloca un casco con una cámara GoPro incorporada. "Así no me reconoce nadie", bromea. Después se pone unas gafas y añade: "Así me reconocen menos".

Sánchez señala que va a realizar "unas bajaditas" en un entorno natural que describe como "muy bonito". La salida en bicicleta forma parte de los planes familiares y deportivos elegidos para las horas previas a la votación del domingo.

El descanso llega después del acto de cierre de campaña celebrado este viernes en la Caja Mágica de Madrid. El recinto reunió a más de 12.000 personas y cerca de un millar se quedaron fuera, según la información facilitada sobre la convocatoria.

Un cierre de campaña con música y una llamada a la movilización

Ante los asistentes, Sánchez pidió un último esfuerzo de movilización para llenar las urnas el 29N. Los socialistas buscaron exhibir fuerza en el tramo final de la campaña y revertir los pronósticos de los sondeos que sitúan a PP y Vox como favoritos.

El encuentro tuvo un marcado carácter festivo, con actuaciones de la banda Tequila y de las cantantes Alice Wonder y Lina Makoul. La jornada terminó con un concierto de Los Planetas, que puso el cierre musical al acto electoral socialista.

Una de las sorpresas fue la aparición del director de cine Pedro Almodóvar, que pidió el voto para Sánchez. El cineasta alertó de que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal pretenden derogar la Ley de Memoria Democrática.

Sánchez reivindica su gestión y defiende las pensiones públicas

Durante su intervención, el presidente reivindicó la gestión de su Gobierno y advirtió de que un Ejecutivo de PP y Vox pondría en riesgo derechos y libertades cuya conquista ha requerido un esfuerzo.

Entre los colectivos a los que se refirió mencionó a las mujeres víctimas de violencia de género, las personas homosexuales y los migrantes. El candidato vinculó su petición de apoyo electoral con la continuidad de las políticas desarrolladas durante su mandato.

Sánchez también dirigió parte de su discurso a los pensionistas. Recordó la subida del 3,5% de las pagas anunciada, en línea con la inflación, y aseguró que, si continúa gobernando, el sistema "será público y estará garantizado".

El líder socialista acusó a la derecha de querer "privatizarlas". Tras esas últimas apelaciones al voto, el presidente ha reservado la jornada de reflexión para retomar el deporte antes de la cita con las urnas.

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